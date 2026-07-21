Запад точит нож на Китай, а режет собственные вены…

На фоне колоссальных экономических проблем Запада Китай на днях заявил об очередном росте своего экспорта. Западные экономисты непрестанно ищут признаки приближающегося экономического спада в этой стране. Но из года в год Пекин справляется со своими целевыми показателями роста ВВП. Он ловко пользуется ситуацией, созданной США и ЕС. В своем восхождении к мировому господству он не проводит различий между Западом и его оппонентами, используя затруднения и тех, и этих.

Поиски черного кота в темной комнате, в которой его нет На прошлой неделе выяснилось, что по итогам первого полугодия внешнеторговый оборот КНР увеличился почти на 21,2%. Правда, на 10 млрд сократился его профицит, но он все равно составил огромную цифру в $576 млрд. Несмотря на антикитайские тарифы США и антикитайскую политику ЕС (китайские марки вроде «Хуавэй» убрали с полок европейских магазинов волевым решением), товарооборот с США остался почти на прежнем уровне, а с ЕС он даже вырос более чем на 10%, с Россией — на четверть. Иными словами, Пекин справляется с давлением, а странам Запада все сложнее ограничивать китайскую экономическую активность. Отсюда и готовность Трампа пойти на перемирие в торговой войне с КНР в ходе его личной встречи с Си Цзиньпином в мае, за которой в сентябре последует полноценный государственный визит американского лидера в Китай. Даже по расчетам либеральных экономистов, ВВП Китая к середине 2030-х превысит ВВП нынешнего глобального лидера — США. Прибавим, что они при расчете использовали методологию, опирающуюся на западный материал и дискриминирующую незападные страны. Это выражается прежде всего в пренебрежении реальным производством в угоду биржевым и прочим спекулятивным финансовым факторам. Китай тем не менее побеждает даже при таком подсчете. Если же говорить о реальной экономической мощи, то мировым экономическим лидером Китай станет даже раньше. В последние годы китайские власти ставят и выполняют задачу по увеличению ВВП на пять процентов ежегодно. В итоге она была перевыполнена в прошлом году (5,3%), выполнена в 2024 году и вновь перевыполнена в 2023-м (5,2%). И сколько бы ни говорили о недостоверности статистики, эти цифры стыкуются с прочими показателями и даже субъективными наблюдениями — после китайского мегаполиса европейские столицы выглядят безнадежно застрявшими в прошлом веке. Как Запад обеспечил китайцев сверхдешевым сырьем Важнейшую роль в экономическом росте КНР играет ее отказ от догматической идеализации хаоса «свободного рынка», которая присуща либеральным режимам. Вместо этого в Пекине делают ставку на сочетание рыночных элементов с долгосрочным планированием и сохранением функционирующего государства. Это то, что давно работает в пользу китайской модели. Но как Китаю удается не сбавлять темпы в последнее время, в условиях экономического спада на всем Западе и в союзных последнему странах-важнейших партнерах Пекина? Как ему удается справиться с давлением США и ЕС? Китайское государство обеспечивает продолжение экономического роста, используя сложившееся международное положение. Современный Китай не отличается альтруизмом. Еще меньше он заинтересован в солидарности с другими оппонентами Запада, не говоря уже о борьбе с империализмом. Это видно по многолетней истории его отношений с соответствующими странами, которые находятся под санкциями США и европейских стран либо вступили с ними в конфликт. Он без церемоний пользуется стесненным положением этих стран, закупая у них сырье по заниженным ценам. И это не мелочи, поскольку среди этих стран — богатые минералами Иран и Россия. Речь идет о нефти, рудах, лесе и многом другом. Все они массово закупаются китайскими предприятиями в подсанкционных государствах уже не первый год со скидками, которые делают их цену гораздо ниже, чем на рынке.

Эта невероятно выгодная ситуация для Китая возникла без малейших усилий со стороны Пекина. Ее создали страны Запада. В своем догматическом стремлении насадить по всему миру свою идеологию, а также увеличить свое влияние в мире США и Европа принялись применять санкции все более массово и произвольно. Одним из последствий, особенно с начала 2010-х, стало вытеснение огромных стран с серьезными ресурсами из мировой экономической системы, контролируемой Западом. Эти страны не рухнули, поскольку мир на Западе клином не сошелся. В частности, они переориентировались на Китай. Официальная статистика по этим процессам вызывает вопросы. Как утверждают американские госструктуры, хотя китайское правительство заявило об общем объеме двусторонней торговли с Ираном в 2025 году в размере всего 9,96 млрд долларов, но эта сумма не включает предполагаемые 31,2 млрд долларов экспорта иранской нефти в Китай, невключенного в подсчет. Они описывают баснословную по прибыльности схему, которая оказалась в распоряжении Пекина благодаря санкциям США и ЕС (разумеется, не упоминая о последнем нюансе). А ведь только в 2025 году Китай ввез из Ирана 12-14% всего своего импорта нефти, выбивая при этом из иранцев скидки, доходившие до 8–10 долларов с барреля. И эта схема действует давно. Китайские закупки иранской нефти начались в 2011 году, им благоприятствовали нарастающие волны санкций США и ЕС против Ирана. Запад загонял иранцев в китайские объятия. С тех пор эти закупки устойчиво составляют 15–20% всего китайского импорта нефти. Они осуществляются негосударственными мелкими нефтеперерабатывающими заводами, которым в силу специфики их бизнеса санкции не страшны и которые формально с китайским правительством не связаны. Однако налицо присутствует последовательная китайская государственная политика бесцеремонной эксплуатации оппонентов Запада в интересах китайского бизнеса. Например, пользуясь провалом попыток добиться дипломатического урегулирования между Ираном, США и ЕС, китайское правительство подписало в 2021 году 25-летнее соглашение о сотрудничестве между Ираном и КНР. Оно гарантировало поставку Китаю нефти на сумму 400 миллиардов долларов по ценам ниже рыночных. В обмен Ирану обещали инвестиции в инфраструктуру — пока незаметные на местности. А еще обещали сотрудничество в области безопасности — цена последнему видна по тому, как Пекин фактически самоустранялся во время уже двух полномасштабных войн Израиля и США с Ираном, да еще по тому, что никакого серьезного китайского снаряжения иранцы до сих пор не получили.

Причем зависимость сформировалась односторонняя. В то время как Иран до 90% своего нефтяного экспорта сбывает китайцам, Пекин проводит гибкую политику в отношении этого потока и излишне к иранской нефти не привязывается. Благо, санкции Запада обеспечили Пекин богатым выбором, загнав в санкционный тупик несколько богатых ресурсами стран, и конца и края этой политике не видно. В итоге в последнее время Китай, совмещая работу с несколькими государствами-оппонентами Запада, только из подсанкционных Ирана, России и Венесуэлы в совокупности получал около 22% импортируемой им нефти по сверхвыгодным ценам. С России хоть клок шерсти Аналогичная ситуация существует и вокруг поставок российской нефти. Разумеется, они начались задолго до российско-украинской войны. Но резкий скачок в увеличении их потока произошел после того, как Еврокомиссия зимой 2022–2023 годов реализовала гениальную идею ввести потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты. Он дополнил санкции, ранее наложенные тогдашним президентом США Байденом. Это коллективно совершенная стратегическая ошибка Запада обернулась триумфом для Пекина, ибо она вынудила Россию продавать китайским НПЗ нефть с премией-скидкой, которая даже в лучшие времена достигала, по неофициальным данным, $5 с барреля. Китай в ответ охотно нарастил закупки. Сразу же после действий ЕС объемы поставок примерно удвоились, и уже в 2023 году превысили 100 млн т. Брюсселю впору гордиться тем, что товарооборот РФ и КНР вот уже три года подряд превышает $200 млрд. И это еще не все, что Пекин обрел в плане получения сверхдешевой нефти благодаря западным санкциям. Китайский доступ к дешевым источникам нефти из Ирана, России и Венесуэлы заставил даже неподсанкционные страны конкурировать с ними в попытках перебить и так уже сбитые цены и продать китайцам свою нефть. Например, сейчас, когда Иран сбывает свою марку Iranian Light китайцам со скидкой в $2-3 за баррель ниже стоимости эталонной Brent, Ирак, ОАЭ и Саудовская Аравия предлагают свои сопоставимые марки со скидками в $5-8 на баррель. В связи с этим, как говорят инсайдеры, иранцам придется снова увеличить скидку для Китая в августе-сентябре до $4-5. Разумеется, нефть — это лишь один пример ресурсов, получаемых Китаем на льготных условиях благодаря ЕС и США. Другим может служить железная руда. В прошлом году экспорт китайской стали достиг рекордного объема не только за счет сворачивания производства у конкурентов, но и за счет наращивания преференционных поставок из России и Ирана. Например, россияне 90% своего экспорта железной руды направляют именно в КНР, и в прошлом году увеличили эту цифру еще на четверть. Ситуация с ценообразованием в отношении каждого вида сырья отличается, но фактически у России и Китая из-за санкций нет других вариантов не только по нефти, но и по руде, а вот Пекин закупал последнюю традиционно в Бразилии и Австралии. Вроде бы Запад добился своего, загнал режимы в свою вольеру для дрессировки? Ан нет, в результате это, скорее, китайцы загнали в свою вольеру других поставщиков, вынужденных теперь адаптировать свои условия поставок к тем, которые китайцам предлагают Москва и Тегеран. Об этом либеральные прозападные комментаторы предпочитают не говорить. Рынки — китайцам, войну — европейцам Не менее близоруким оказалось решение вывести бизнес стран коллективного Запада из подсанкционных стран. Если бы у Запада и его союзников действительно была монополия на современные технологичные товары, это, наверное, еще могло иметь смысл. Но в условиях, когда у Китая есть ничем не худшие, а порой и лучшие аналоги западных товаров и услуг, это обернулось маркетинговым самоубийством фирм западных стран и их союзников.