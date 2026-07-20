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Армянские фермеры протестуют: их помидоры не покупают

19:21 247

Армянские крестьяне 20 июля перекрыли автодорогу Ереван-Ерасх. Они протестуют из-за проблем с закупкой помидоров, пишут армянские СМИ.

Как заявил журналистам житель Араратской области Артак Арутюнян, в настоящее время у него на полях есть 60 тонн помидоров, которые заводы отказываются закупать.

«Каждый год такая ситуация, пока народ не собирается, вопрос не решается. В 2025-м пообещали, что в этом году будет лучше, но в этом году еще хуже. Наши помидоры предназначены для заводов, но их не закупают, говорят: продукцию не сможем экспортировать, так зачем закупать? У меня сейчас 60 тонн, и я не знаю, что делать», — сказал он.

По словам сельчан, министр экономики Геворк Папоян обещал решить вопрос и с помидорами, и с огурцами, однако ничего не предпринято. «Оба завода не принимают продукцию, и что нам делать?» — возмущаются они. Примерно через 15 минут фермеры согласились разблокировать дорогу.

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