Алиев встретился с Хармсом

20 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Берлине с председателем Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом.

Как сообщает официальный сайт главы государства, на встрече был подчеркнут растущий интерес азербайджанских и германских бизнесменов и компаний к совместной работе, обсуждены пути институционализации такой деятельности.

Состоялся обмен мнениями о существующем потенциале в сфере традиционной и альтернативной энергетики, возможностях в сфере связности, включая Средний коридор, транспорта и логистики.

Было подчеркнуто, что в Азербайджане принята государственная программа, связанная с сельским хозяйством, затронуты возможности применения в нашей стране передовых германских технологий в этой сфере, в том числе перспективы сотрудничества в области «умного сельского хозяйства».

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями об использовании туристического потенциала нашей страны и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.