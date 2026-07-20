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Алиев встретился с Хармсом
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Алиев встретился с Хармсом

Алиев встретился с Хармсом

обновлено 22:51; фото
22:51 1555

20 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Берлине с председателем Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом.

Как сообщает официальный сайт главы государства, на встрече был подчеркнут растущий интерес азербайджанских и германских бизнесменов и компаний к совместной работе, обсуждены пути институционализации такой деятельности.

Состоялся обмен мнениями о существующем потенциале в сфере традиционной и альтернативной энергетики, возможностях в сфере связности, включая Средний коридор, транспорта и логистики.

Было подчеркнуто, что в Азербайджане принята государственная программа, связанная с сельским хозяйством, затронуты возможности применения в нашей стране передовых германских технологий в этой сфере, в том числе перспективы сотрудничества в области «умного сельского хозяйства».

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями об использовании туристического потенциала нашей страны и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

*** 21:28

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вечером 20 июля прибыл с официальным визитом в ФРГ.

В аэропорту Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Президента Азербайджана встречали официальные лица.

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