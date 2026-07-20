Милибэнд будет отвечать за британскую дипломатию

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем назначил Эда Милибэнда на пост главы МИД в новом лейбористском правительстве. Об этом говорится в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

«Король был рад утвердить следующие назначения: достопочтенный член парламента Эд Милибэнд — на должность министра иностранных дел, по делам Содружества и развития», — сказано в заявлении.

В кабинете прошлого премьер-министра Кира Стармера Милибэнд занимал пост министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании. С сентября 2010 года по май 2015-го он возглавлял Лейбористскую партию, которая в те годы находилась в оппозиции. В правительстве Гордона Брауна (2007-2010) МИД Соединенного Королевства возглавлял Дэвид Милибэнд — старший брат Эда Милибэнда.