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Милибэнд будет отвечать за британскую дипломатию

21:59 559

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем назначил Эда Милибэнда на пост главы МИД в новом лейбористском правительстве. Об этом говорится в заявлении канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

«Король был рад утвердить следующие назначения: достопочтенный член парламента Эд Милибэнд — на должность министра иностранных дел, по делам Содружества и развития», — сказано в заявлении. 

В кабинете прошлого премьер-министра Кира Стармера Милибэнд занимал пост министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности Великобритании. С сентября 2010 года по май 2015-го он возглавлял Лейбористскую партию, которая в те годы находилась в оппозиции. В правительстве Гордона Брауна (2007-2010) МИД Соединенного Королевства возглавлял Дэвид Милибэнд — старший брат Эда Милибэнда.

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