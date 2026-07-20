Открыли огонь по Иордании

Зафиксирован запуск ракет из Ирана в сторону Иордании.
На территории Хашимитского Королевства активирована система раннего предупреждения.
Зафиксирован запуск ракет из Ирана в сторону Иордании.
На территории Хашимитского Королевства активирована система раннего предупреждения.
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