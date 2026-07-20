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Алиев встретился с Хармсом
Новость дня
Алиев встретился с Хармсом

Открыли огонь по Иордании

22:19 686

Зафиксирован запуск ракет из Ирана в сторону Иордании.

На территории Хашимитского Королевства активирована система раннего предупреждения.

Заменят ли Сырского?
Заменят ли Сырского? обновлено 22:39
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Открыли огонь по Иордании
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Милибэнд будет отвечать за британскую дипломатию
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После Трампа позвонил Зеленскому
После Трампа позвонил Зеленскому обновлено 20:40
20:40 7164
Москва под ударом. Заявление Зеленского
Москва под ударом. Заявление Зеленского обновлено 12:21; видео
12:21 8601
Французы возмущены Ираном
Французы возмущены Ираном
20:01 2760
Жуткое ДТП в Сальяне
Жуткое ДТП в Сальяне
19:43 2172
Абшеронский парадокс. Сотка за 2 миллиона манатов и 17 000 опасных гектаров
Абшеронский парадокс. Сотка за 2 миллиона манатов и 17 000 опасных гектаров Наши проблемы; все еще актуально
14:15 3909
С одной оккупированной территории на другую… Россияне вместо Крыма потянулись в Абхазию
С одной оккупированной территории на другую… Россияне вместо Крыма потянулись в Абхазию наш обзор
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В Берлине ждут Ильхама Алиева
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