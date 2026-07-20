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Что нового в Крыму?

20 июля 2026, 23:51 709

На улицах в аннексированном Крыму начали устанавливать стационарные телефоны для вызова экстренных служб из-за регулярных блэкаутов и глушений мобильной связи. Как сообщил оперативный штаб региона, первые такие аппараты появились в Джанкое на севере полуострова, где мобильную связь включают по расписанию — дважды в день на четыре часа.

Таксофоны разместили на улицах Кутузова, Восточной, Интернациональной, Толстого и Карла Маркса. Утверждается, что по ним можно бесплатно позвонить по экстренному номеру 112, в пожарную охрану, полицию, скорую помощь и аварийную службу газа. По заверению оперштаба, таксофоны работают даже при отсутствии электричества и сотовой сети. Еще один такой аппарат разместили на Театральной площади в Евпатории.

В последние недели перечисленные города, а также Алушта, Феодосия, Керчь, Симферополь, Судак, Армянск, Красноперекопск, Ялта и другие населенные пункты Крыма регулярно остаются без света и воды из-за украинских атак на подстанции. Назначенный Россией «глава» региона Сергей Аксенов ранее заявил, что в настоящее время сформировать точные графики электроснабжения на территории полуострова невозможно. Он также сообщил о сокращении уличного освещения во всех муниципалитетах и начале поставок генераторов в населенные пункты, где блэкаут сохранялся более 12 дней.

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