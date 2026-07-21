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США призвали не повторять ошибок России

The Washington Post
00:58 847

Украинские инновации в современной войне позволили США увидеть будущее поля боя, не понеся при этом собственных потерь. В то же время удары Украины по оккупированному Крыму и попытки России спасти наиболее ценные военные объекты стали для США наглядным уроком: Вашингтон смог оценить, какие методы защиты техники действительно работают, а какие — нет. Об этом в колонке для газеты The Washington Post пишет аналитик Американского института предпринимательства Брэди Африк.

По его мнению, США следует учиться на чужих наблюдениях, а не на собственном горьком опыте. К примеру, в августе 2022 года Россия потеряла девять самолетов всего за одну украинскую ракетную атаку по авиабазе Саки — тогда на аэродроме было существенно меньше защитных укрытий, чем базировавшейся техники. При этом к масштабной модернизации авиабаз и строительству новых ангаров и укрытий Россия приступила только в 2025 году.

«США могут избежать повторения ошибок России, если начнут более активно защищать свои воздушные и морские средства еще до того, как они окажутся под обстрелами», — отмечает автор.

Аналитик считает, что противодействие беспилотникам должно включать обнаружение угроз с воды и воздуха даже во время стоянок в портах или на аэродромах. Он советует военным планировщикам вложить значительные средства в защиту кораблей и самолетов стоимостью в миллионы и миллиарды долларов от вражеских атак и наблюдения. К слову, Китай уже предпринял шаги по укреплению своих аэродромов, активно возводя там железобетонные укрытия.

«Иранские атаки на американские самолеты, дислоцированные на Ближнем Востоке, еще раз продемонстрировали, какой ущерб может нанести противник с ограниченными ресурсами, если техника остается на земле без надлежащей защиты», — напоминает эксперт.

Кроме того, в защите нуждаются и цепочки поставок — это наглядно показала недавняя украинская кампания ударов по российской логистике.

Помимо отражения атак, война в Украине продемонстрировала важность скорости восстановления поврежденных объектов. Именно поэтому, считает автор, при ударах по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ Украина выбирает наиболее сложные и критически важные узлы, максимально увеличивая время их ремонта.

В заключение аналитик делает вывод: армия США уже успешно переняла разработанные в Украине наступательные тактики и инновации, включая новые модели БПЛА и морских дронов. Однако американские операции на Ближнем Востоке «дали тревожное представление о том, что может произойти, если воздушные и военно-морские объекты защищены недостаточно».

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