Аль-Амуди пошел на повышение

Новым руководителем палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа стал Али аль-Амуди, ранее возглавлявший информационный отдел организации. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Помимо этого, движение назначило своего лидера на Западном берегу реки Иордан, эту должность занял Захер Джабарин.

Ранее движение ХАМАС сообщило об избрании Халиля аль-Хайи на пост главы политического бюро организации. До этого он осуществлял руководство радикалами в палестинском анклаве.

Пост руководителя ХАМАС оставался незанятым после ликвидации Яхьи Синвара в октябре 2024 года, когда израильские силы нанесли удар по жилому зданию в городе Рафах на юге сектора Газа. Синвар в свое время занял эту должность после Исмаила Хании, который был убит в результате израильской операции в его резиденции в Тегеране в июле 2024 года.