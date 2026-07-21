Российские предприятия в огне

В Липецке (РФ) в ночь на 21 июля после объявления ракетной опасности вспыхнул пожар в районе теплоэлектроцентрали.
По сообщению телеграм-каналов, жители Липецка рассказали о взрывах и пожаре. Пожар вспыхнул в районе местной ТЭЦ и завода НМЛК. Что именно оказалось под ударом, пока не известно.
Губернатор области Игорь Артамонов во вторник утром сообщил, что в Липецке огонь охватил 2,5 тыс. кв. м. территории производственных объектов на открытой площадке, не указав, на каких именно объектах возник пожар. Сообщается, что к месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения и оперативные службы.
В результате падения обломков дрона в Ростовской области загорелся лес, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. «К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Милютинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание леса. Пострадавших нет. Угрозы населенным пунктам нет. В настоящее время проводится тушение пожара», — цитирует Интерфакс сообщение Слюсаря.
Во Владимире дрон ударил по квартире жилого дома, пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Сообщается, что на месте прилета работают оперативные службы, проводится эвакуация.
Кроме того, во Всеволожске Ленинградской области произошел крупный пожар, который, возможно, не связан с атакой беспилотников. По данным российского МЧС, загорелось складско-производственное здание на территории индустриального парка «Ладога», где производят полимерные материалы. Площадь пожара достигла 5900 квадратных метров. На территории промышленного парка, в частности, расположены компании «Терра-пласт», «Микспласт» и «Центр радиационных технологий».