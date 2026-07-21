Российские предприятия в огне

В Липецке (РФ) в ночь на 21 июля после объявления ракетной опасности вспыхнул пожар в районе теплоэлектроцентрали.

По сообщению телеграм-каналов, жители Липецка рассказали о взрывах и пожаре. Пожар вспыхнул в районе местной ТЭЦ и завода НМЛК. Что именно оказалось под ударом, пока не известно.

Губернатор области Игорь Артамонов во вторник утром сообщил, что в Липецке огонь охватил 2,5 тыс. кв. м. территории производственных объектов на открытой площадке, не указав, на каких именно объектах возник пожар. Сообщается, что к месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения и оперативные службы.