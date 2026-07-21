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Алиев встретился с Хармсом
Новость дня
Алиев встретился с Хармсом

Нефть торгуется разнонаправленно

10:08 312

На мировых рынках азербайджанская нефть марки Azeri Light (CIF) подорожала.

Цена одного барреля азербайджанской нефти выросла на 2,41 доллара, или на 2,63%, и составила 93,91 доллара США.

Другие марки нефти на мировых товарных рынках подешевели.

На Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX августовские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 0,41 доллара, или 0,49%, — до 82,82 доллара за баррель.

На лондонской бирже ICE сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent снизились в цене на 0,74 доллара, или 0,83%, — до 88,48 доллара за баррель.

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