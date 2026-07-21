Ракета попала в спальный блок: подробности атаки Ирана на американскую базу

Отмечается, что тот факт, что три ракеты смогли прорваться через средства ПВО, может говорить о проблемах с защитой примерно 50 тысяч военнослужащих, размещенных в регионе.

Иранский ракетный удар по авиабазе Муваффак Салти в Иордании, в результате которого погибли двое американских военнослужащих, пришелся по спортзалу, ангару для самолетов и блоку, где спали солдаты, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

После произошедшего президент США Дональд Трамп заявил намерении наказать Иран за гибель американских солдат в минувшие выходные, за которую Тегеран «заплатит многократно». «Каждый раз, когда Иран убивает американского солдата, он будет платить за это многократно!» — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Во время первой атаки обломки ракеты попали в тренажерный зал базы. Сирена предупреждения о приближающейся атаке сработала вовремя, что позволило военнослужащим укрыться в бункерах. При этом ранений избежать не удалось, однако никто не погиб.

Спустя несколько часов снова зазвучала сирена. На этот раз, как сообщили изданию чиновники, удар пришелся по пустому ангару для самолетов. Третий ракетный удар пришелся по блоку, где спали солдаты. Несмотря на сработавшую сирену, не все смогли добраться до бункеров.

Пентагон опознал двух погибших военнослужащих как первого лейтенанта из штата Гавайи и рядовую из Техаса. Третий, личность которого не была установлена, пропал без вести. WSJ отмечает, что неясно, погибли ли солдаты внутри здания или снаружи, по пути в укрытие.

«Ракета прорвалась. Мы сбили почти все ракеты. Одна прорвалась, попала не туда, и трагически, и это душераздирающе», — заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает WSJ.

Как сообщало центральное командование США, военные погибли 17 июля при отражении иранской воздушной атаки. Оно также сообщило об одном пропавшем без вести и четверых пострадавших, которые были госпитализированы. В настоящее время их выписали.