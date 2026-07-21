Под горой кипит работа: израильская разведка о ядерных центрифугах Ирана

Израильская разведка полагает, что прошлой осенью Иран переместил тысячи своих центрифуг для обогащения урана в туннели нового подземного комплекса под горой Пикакс, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на израильские и американские официальные лица.

Эти сведения усиливают опасения Израиля и США по поводу того, что Тегеран может возобновить свою ядерную программу на новой площадке, отмечает издание.

Как сообщают источники газеты, Израиль передал эти разведывательные данные США, сообщив, что центрифуги были перевезены на объект в горе Пикакс после 12-дневной войны в июне 2025 года, когда американские и израильские вооруженные силы нанесли удары по трем основным ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Впоследствии президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удар по горе Пикакс в Иране на фоне очередного витка эскалации американо-иранского конфликта. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в интервью журналисту Хью Хьюитту 13 июля.