Продавить любой ценой. ЕС требует от Тбилиси жертвенности

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что доверие грузинского народа к Европейскому союзу (ЕС) падает из-за враждебных шагов европейской бюрократии по отношению к Грузии. «Грузинский народ видит, что европейская бюрократия враждебно настроена к нему. Эта враждебность выражается в конкретных шагах. К сожалению, такое отношение к Грузии и грузинскому народу отражается и на доверии к Европейскому союзу», — сказал он в эфире телекомпании «Имеди». Ранее Кобахидзе не раз заявлял, что отношения между Грузией и ЕС испортились в 2022 году, когда европейские бюрократы за кулисами требовали от грузинских властей ввести санкции против России и включиться в военные действия против нее. В 2024 году в Евросоюзе объявили о приостановке политического диалога с грузинскими властями. Интересно, чем объясняется подобное отношение евробюрократии к Грузии? Ведь если так продолжится, это грозит Европе в конце концов потерей такого важного союзника на Кавказе, как Грузия. На этот вопрос haqqin.az ответили известные грузинские эксперты.

Профессор политологии, заслуженный журналист Грузии Бадри Начкебия отметил, что отношения между Евросоюзом и Грузией находятся в плачевном состоянии. «На фоне войны России против Украины произошли очень серьезные катаклизмы, особенно в отношениях европейских структур и нынешнего правительства Грузии. Не совсем верно утверждать, что доверие грузинского жителя к Европе исчезает, так как европейская ориентация у Грузии была всегда. Скорее всего, в массе своей грузинский народ смотрит на происходящее с большим сожалением. Однако мы видим, что тенденция давления на Грузию с помощью различного рода санкций и манипуляций плохо отражается на части грузинского общества. Многие недоумевают по поводу резких заявлений и выпадов некоторых еврократов и отдельных представителей Европарламента, требуя, чтобы Грузия вела осторожную игру в отношении Брюсселя. В связи с этим Грузия уже начала проводить многовекторную политику», - говорит профессор. Он напомнил, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе совершил визиты в центральноазиатские страны, а отношения с Пекином были переведены на новый уровень. «Что касается Соединенных Штатов Америки, то, очевидно, ведутся очень серьезные переговоры с Белым домом. Недавнее письмо президента Трампа премьер-министру Кобахидзе подтверждает тот факт, что Соединенные Штаты надеются на улучшение отношений между странами. При этом ситуация с Евросоюзом, скорее всего, не улучшится; более того, в этих отношениях ожидается еще более серьезный кризис. Пересмотра этого процесса не будет, так как позиция грузинских властей станет более жесткой. В случае, если Украина и Молдова будут приняты в Евросоюз, а Грузия останется за бортом этих процессов, не исключен политический разворот вплоть до пересмотра Конституции Грузии. Тем не менее остается надежда, что до этого не дойдет и новые политические силы, которые примут участие в парламентских выборах, постараются направить ситуацию в отношениях с Евросоюзом в более мирное русло», - выразил осторожный оптимизм Начкебия.

Как заявил политолог, основатель исследовательского центра SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе, все очень на самом деле просто. «Об этом еще очень хорошо в свое время сказал бывший министр пенитенциарной системы Каха Кахишвили. В частности, он сказал, что в канцелярии премьер-министра Грузии на последнем этаже всегда сидели представители посольства Соединенных Штатов Америки, без разрешения которых ни одного министра не назначали. Европейская бюрократия посчитала, что Грузия — это уже поглощенное государство, в котором местная политическая элита будет беспрекословно подчиняться и слушаться всего, что скажет Брюссель, если она хочет, чтобы страна попала в Европейский союз. А примером этого мышления являются слова бывшего заместителя общественного защитника (омбудсмена) Грузии Георгия Бурджанадзе, который сейчас активно путешествует по Брюсселю и является лицом прозападного направления. Он на заседании комитета парламента сказал: если Грузия хочет попасть в Европейский союз, и если Европа попросит встать на одну ногу, Грузия должна стоять на этой ноге столько, сколько нужно. Вот и все. А «Грузинская мечта» и другие представители элит настолько пали в глазах европейской бюрократии, настолько пытались подмазаться к ним всеми возможными путями, что Брюссель посчитал это оскорблением. Теперь внезапно Грузия решила самостоятельно назначать министров и, более того, не подчиняться прямым указаниям Брюсселя», - рассказал исследователь.