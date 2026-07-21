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Продавить любой ценой. ЕС требует от Тбилиси жертвенности

Начкебия и Сихарулидзе комментируют для haqqin.az
Али Мамедов, собкор
10:30 658

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что доверие грузинского народа к Европейскому союзу (ЕС) падает из-за враждебных шагов европейской бюрократии по отношению к Грузии.

«Грузинский народ видит, что европейская бюрократия враждебно настроена к нему. Эта враждебность выражается в конкретных шагах. К сожалению, такое отношение к Грузии и грузинскому народу отражается и на доверии к Европейскому союзу», — сказал он в эфире телекомпании «Имеди».

Ранее Кобахидзе не раз заявлял, что отношения между Грузией и ЕС испортились в 2022 году, когда европейские бюрократы за кулисами требовали от грузинских властей ввести санкции против России и включиться в военные действия против нее. В 2024 году в Евросоюзе объявили о приостановке политического диалога с грузинскими властями.

Интересно, чем объясняется подобное отношение евробюрократии к Грузии? Ведь если так продолжится, это грозит Европе в конце концов потерей такого важного союзника на Кавказе, как Грузия.

На этот вопрос haqqin.az ответили известные грузинские эксперты.

По словам Ираклия Кобахидзе, доверие грузинского народа к Европейскому союзу (ЕС) падает из-за враждебных шагов европейской бюрократии по отношению к Грузии

Профессор политологии, заслуженный журналист Грузии Бадри Начкебия отметил, что отношения между Евросоюзом и Грузией находятся в плачевном состоянии.

«На фоне войны России против Украины произошли очень серьезные катаклизмы, особенно в отношениях европейских структур и нынешнего правительства Грузии. Не совсем верно утверждать, что доверие грузинского жителя к Европе исчезает, так как европейская ориентация у Грузии была всегда. Скорее всего, в массе своей грузинский народ смотрит на происходящее с большим сожалением. Однако мы видим, что тенденция давления на Грузию с помощью различного рода санкций и манипуляций плохо отражается на части грузинского общества. Многие недоумевают по поводу резких заявлений и выпадов некоторых еврократов и отдельных представителей Европарламента, требуя, чтобы Грузия вела осторожную игру в отношении Брюсселя. В связи с этим Грузия уже начала проводить многовекторную политику», - говорит профессор.

Он напомнил, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе совершил визиты в центральноазиатские страны, а отношения с Пекином были переведены на новый уровень.

«Что касается Соединенных Штатов Америки, то, очевидно, ведутся очень серьезные переговоры с Белым домом. Недавнее письмо президента Трампа премьер-министру Кобахидзе подтверждает тот факт, что Соединенные Штаты надеются на улучшение отношений между странами. При этом ситуация с Евросоюзом, скорее всего, не улучшится; более того, в этих отношениях ожидается еще более серьезный кризис.

Пересмотра этого процесса не будет, так как позиция грузинских властей станет более жесткой. В случае, если Украина и Молдова будут приняты в Евросоюз, а Грузия останется за бортом этих процессов, не исключен политический разворот вплоть до пересмотра Конституции Грузии. Тем не менее остается надежда, что до этого не дойдет и новые политические силы, которые примут участие в парламентских выборах, постараются направить ситуацию в отношениях с Евросоюзом в более мирное русло», - выразил осторожный оптимизм Начкебия.

По мнению Начкебия, в отношениях Грузии и ЕС ожидается еще более серьезный кризис. В случае, если Украина и Молдова будут приняты в Евросоюз, а Грузия останется за бортом этих процессов, не исключен политический разворот вплоть до пересмотра Конституции Грузии

Как заявил политолог, основатель исследовательского центра SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе, все очень на самом деле просто.

«Об этом еще очень хорошо в свое время сказал бывший министр пенитенциарной системы Каха Кахишвили. В частности, он сказал, что в канцелярии премьер-министра Грузии на последнем этаже всегда сидели представители посольства Соединенных Штатов Америки, без разрешения которых ни одного министра не назначали. Европейская бюрократия посчитала, что Грузия — это уже поглощенное государство, в котором местная политическая элита будет беспрекословно подчиняться и слушаться всего, что скажет Брюссель, если она хочет, чтобы страна попала в Европейский союз. А примером этого мышления являются слова бывшего заместителя общественного защитника (омбудсмена) Грузии Георгия Бурджанадзе, который сейчас активно путешествует по Брюсселю и является лицом прозападного направления. Он на заседании комитета парламента сказал: если Грузия хочет попасть в Европейский союз, и если Европа попросит встать на одну ногу, Грузия должна стоять на этой ноге столько, сколько нужно. Вот и все.

А «Грузинская мечта» и другие представители элит настолько пали в глазах европейской бюрократии, настолько пытались подмазаться к ним всеми возможными путями, что Брюссель посчитал это оскорблением. Теперь внезапно Грузия решила самостоятельно назначать министров и, более того, не подчиняться прямым указаниям Брюсселя», - рассказал исследователь.

По мнению Сихарулидзе, послы ЕС требуют от Грузии ввода санкций против России и жертвенности — это факт. А «Грузинская мечта» понимает, что население это не поддержит. Вот и все

По словам Сихарулидзе, прямой указ Брюсселя состоял в том, чтобы вовлечься в нанесение России стратегического поражения, ввести санкции, если нужно, и отправить военных воевать против нее, и другие вещи.

«Насколько это можно назвать открытием второго фронта — то есть требованием начать боевые действия против России — это другой вопрос. Пока доказательств этому нет. Но то, что и сейчас послы Европейского союза требуют от Грузии ввода санкций против России и жертвенности — это факт. А «Грузинская мечта» понимает, что население это не поддержит. Вот и все.

Теперь Брюсселю надо или продавить страну до конца, раздавить ее и назначить тут людей, которые будут слушаться, как они это сделали в Кишиневе и в Киеве, или же нам надо выдержать это давление, и потом Брюссель будет понимать, что Грузию не продавить такими методами», - заключил Сихарулидзе.

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