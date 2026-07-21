Сырский о конфликте с Федоровым: «Было неожиданно узнать…»

На фоне слухов о своей возможной отставке главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский написал колонку, в которой, в частности, прокомментировал конфликт с бывшим главой Минобороны Украины Михаилом Федоровым.

В ней генерал, в частности, прокомментировал конфликт с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым, об отставке которого стало известно в прошлую среду.

С одной стороны, главком ВСУ пишет, что для него стало «неожиданностью узнать», что у них с Федоровым был конфликт. «Я воспринимал наши отношения как рабочие: со сложными вопросами, с разными позициями. Так и должно быть между двумя институциями во время большой войны», — пишет Сырский.

Но дальше по пунктам отвечает на критику в свой адрес, звучавшую в том числе в последние несколько дней.

Сырский пишет, что ему ставят в вину «отсутствие стратегии» ведения войны. «Стратегия войны — это не публичный документ и не пост в социальных сетях. Она докладывается Верховному главнокомандующему, а ее результат виден на фронте, где миллионная армия уже четвертый год сдерживает превосходящего противника», — написал главком ВСУ.

Также он отверг обвинения в том, что он продвигает только лояльных себе людей. В колонке Сырский приводит несколько фамилий и пишет, что многие из этих назначений «были непопулярными внутри системы»: «Я принимал эти решения, потому что мой единственный критерий — результат».

Кроме того, главком ВСУ признал, что реформа мобилизации и ТЦК находятся в его ведении, но «сама реформа — это законодательная и административная работа» Министерства обороны. «Я жду ее так же, как ждет вся страна», — не без иронии добавил Сырский.

Накануне и в выходные президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с несколькими высокопоставленными военными на фоне слухов о скорой отставке Сырского.