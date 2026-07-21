Хили ушел, Хили вернулся

В Великобритании Министерство финансов возглавил Джон Хили — в июне он ушел с поста министра обороны, не добившись увеличения военных расходов.
Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем назначил на ключевой пост министра финансов Джона Хили.
До 11 июня Хили занимал в правительстве Кира Стармера пост министра обороны. Он ушел в отставку, заявив, что Министерство финансов не пожелало, а премьер-министр не сумел добиться выделения необходимых средств на оборону.
Процесс формирования нового британского правительства еще продолжается.