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Хили ушел, Хили вернулся

10:41 392

В Великобритании Министерство финансов возглавил Джон Хили — в июне он ушел с поста министра обороны, не добившись увеличения военных расходов.

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем назначил на ключевой пост министра финансов Джона Хили.

До 11 июня Хили занимал в правительстве Кира Стармера пост министра обороны. Он ушел в отставку, заявив, что Министерство финансов не пожелало, а премьер-министр не сумел добиться выделения необходимых средств на оборону.

Процесс формирования нового британского правительства еще продолжается.

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