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Россия ракетами и дронами бьет по городам Украины: есть погибшие и пострадавшие

ФОТО
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Россия атаковала Харьковскую область, один человек погиб, восемь ранены, сообщают власти города.

Российские войска в понедельник вечером нанесли ракетный удар по поселку Шевченково в Купянском районе Харьковской области, сообщил начальник Шевченковской военной администрации Сергей Стариков.

По его словам, удар по густонаселенному микрорайону с двухэтажными многоквартирными домами был нанесен ракетами РСЗО кассетного типа.

Стариков сообщил, что в результате российского удара погиб один человек, еще восемь получили ранения.

Россия сообщения об ударе по Харьковской области не комментировала.

В понедельник вечером беспилотником были атакованы Сумы, пострадал многоэтажный дом и торговый центр, ранены двое взрослых и четверо детей, сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Олег Григоров. 

«Двое взрослых и четверо детей пострадали в результате удара российского реактивного БПЛА возле многоэтажного дома в Сумах. В больницах оказывают медицинскую помощь раненым 8-летнему мальчику и 16-летней девочке. Повреждения не тяжелые», — написал он в телеграме.

Григоров назвал масштабы разрушений значительными.

«С момента попадания ликвидация последствий затруднена из-за постоянных повторных атак. Вражеские беспилотники продолжают находиться над местом удара, создавая прямую угрозу спасателям и другим службам», — написал он.

Россия атаку не комментировала.

Накануне вечером реактивный БПЛА попал в девятиэтажный жилой дом в городе Сумы, пострадали шесть человек, в том числе четверо детей, заявили утром спасатели и МВД Украины. Ранее о таком же числе пострадавших сообщал глава областной военной администрации. 

«Впоследствии Россия атаковала ТРЦ. Как только спасатели прибыли на место попадания, враг нанес повторные удары. Поврежден служебный автомобиль, еще один уничтожен», — говорится в заявлении украинский спасателей.

Российские военные атаку не комментировали, но провоенные блогеры публиковали фото большого пожара в торговом центре «Эпицентр».

В ВСУ заявили об отражении ночной атаки более 50 дронов.

Российские военные в ночь на вторник атаковали Украину 58 беспилотниками, «сбито/подавлено» 46 из них, «зафиксировано попадание» восемь ударных БПЛА в семи локациях, заявили Воздушные силы ВСУ.

Атака продолжается, предупредили украинские военные.

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