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Турция продолжает переговоры о продаже С-400

11:10 95

Турция продолжает вести переговоры с третьими странами насчет реэкспорта купленных у России зенитных ракетных систем С-400, пишет газета Türkiye со ссылкой на министра обороны Яшара Гюлера.

«В рамках продолжающегося процесса с США в военной и политической сферах, который набирает позитивную динамику, ведется поиск решений путем взаимопонимания и сотрудничества по вопросам прошлого, которые затрагивают и третьи страны», — заявил глава Минобороны.

При этом Гюлер отметил, что планы национальной обороны Турции разрабатываются с учетом анализа текущих и будущих угроз.

В 2017 году было подписано соглашение, по которому Турция приобрела у России четыре дивизиона зенитных ракетных систем С-400 на $2,5 млрд. Тогда Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от российских систем в пользу американских Patriot, но та не согласилась. В ответ США исключили Турцию из программы поставок истребителей F-35. Летом 2024 года газета Cumhuriyet писала, что Анкара хочет приобрести у Вашингтона истребители и пообещала, что не будет использовать закупленные у России комплексы, в обмен на продажу F-35.

В прошлом декабре Bloomberg писал, что Турция стремится вернуть зенитные ракетные комплексы С-400, приобретенные у России. По словам собеседников издания, отказ от С-400 может улучшить отношения Анкары с Вашингтоном и проложить путь к отмене американских санкций в отношении турецкой оборонной промышленности и к получению доступа к истребителям F-35.

Турция также не исключала продажу закупленных у России С-400, однако не может сделать это без согласования с Москвой, говорил глава российского МИДа Сергей Лавров. При этом в Кремле не считают, что тема возможного возвращения Анкарой ЗРК повлияет на отношения между странами. 

В июле президент США Дональд Трамп заявил, что отменит санкции в отношении Турции, введенные в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Позднее он заявил, что Турция получит американские истребители пятого поколения F-35.

Hürriyet в том же месяце сообщила, что Анкара решила продать российские С-400 одной из стран Персидского залива. Среди покупателей источники называют ОАЭ или Катар.

По данным Bloomberg, Турция обратилась к России за разрешением на перепродажу поставленных ей С-400 третьей стране перед саммитом НАТО в Анкаре, чтобы освободиться от санкций США и вернуться в программу по поставкам истребителей F-35.

Россия контактирует с Турцией насчет комплексов С-400, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Здесь я могу сказать одно, что эта тема относится к области сверхчувствительных. У нас были контакты с турецкой стороной по этой теме, и мы будем продолжать контакты с турецкой стороной по этому вопросу», — сказал он.

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