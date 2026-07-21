Пехлеви раскрыл секретные контакты с иранскими силовиками

Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви заявил о получаемых им скрытых сигналах от представителей иранских силовых ведомств, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР). По его словам, внутри силовой опоры Тегерана растет число тех, кто ищет способ дистанцироваться от правящего режима.

В интервью Reuters Пехлеви рассказал, что ему в социальные сети регулярно поступают прямые обращения от действующих силовиков. «Мне пишут: «Я басиджа из Мешхеда» или «Я служу в КСИР в такой-то стране». Они говорят: «Мы ненавидим этот режим. Мы не с ними. Мы ищем возможность отделиться», — поделился Пехлеви.

Он подчеркнул, что не ведет прямых переговоров с высшим командованием Корпуса, однако подтвердил наличие тайных контактов на местах. По его утверждению, представители «Сепах» (КСИР) и армейские военные сами выходили с ним на связь, что может свидетельствовать о скрытом расколе внутри ключевых структур иранской безопасности.