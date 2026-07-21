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Переговоры Алиева и Штайнмайера
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Переговоры Алиева и Штайнмайера

В подвале Vital Hospital держат мертвого младенца?

Ульвия Худиева
12:06 1614

В соцсетях тиражируется видео, на котором мужчина утверждает, что тело его мертворожденного ребенка вместо холодильной камеры в морге держат в подвале клиники Vital Hospital. Мужчина требует объяснений от клиники.

В Минздраве заявили haqqin.az, что проводят проверку на основе видео. Там отметили, что проинформировали правоохранительные органы и сообщат общественности о результатах проверки.

«В некоторые социальные сети поступила информация, касающаяся «Vital Hospital», расположенного на территории Ясамальского района столицы, по которой в прокуратуре Ясамальского района проводится проверка», — говорится в сообщении.

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