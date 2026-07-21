Бахрейн и Иордания отражают удары Ирана

Бахрейн отразил несколько иранских воздушных атак.

Во вторник бахрейнские системы ПВО перехватили и уничтожили несколько иранских воздушных атак, сообщила армия Бахрейна.

Военные обвинили Иран в создании угрозы для мирного населения посредством ракетных и беспилотных атак и призвали население не приближаться к обломкам или неопознанным объектам.

Иордания перехватила пять беспилотников, запущенных из Ирана.

В ночь со вторника на среду и рано утром иорданские средства ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников иранского происхождения, сообщил официальный военный источник иорданскому информационному агентству Petra.