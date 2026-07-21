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Переговоры Алиева и Штайнмайера
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Переговоры Алиева и Штайнмайера

Бахрейн и Иордания отражают удары Ирана

13:00 906

Бахрейн отразил несколько иранских воздушных атак.

Во вторник бахрейнские системы ПВО перехватили и уничтожили несколько иранских воздушных атак, сообщила армия Бахрейна.

Военные обвинили Иран в создании угрозы для мирного населения посредством ракетных и беспилотных атак и призвали население не приближаться к обломкам или неопознанным объектам.

Иордания перехватила пять беспилотников, запущенных из Ирана.

В ночь со вторника на среду и рано утром иорданские средства ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников иранского происхождения, сообщил официальный военный источник иорданскому информационному агентству Petra.

*** 12:17

Армия Ирана при помощи беспилотников в ночь на вторник нанесла удар по американской военной базе Шейх-Иса в Бахрейне, где находятся объекты 5-го флота ВМС США.

«Начиная с раннего утра разведывательно-ударные беспилотники Arash в несколько этапов подвергли атакам места дислокации сил американской армии на базе Шейх-Иса в Бахрейне», — говорится в заявлении пресс-службы иранской армии.

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