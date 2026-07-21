Алиев в Берлине. Локомотив Европы несется на Восток

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Германию. Этот визит имеет большое значение для двусторонних отношений между Азербайджаном и Германией, а также для партнерских отношений Баку с Европейским союзом, которые в последнее время вступили в новый этап. Как сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус, Берлин заинтересован в мирном процессе в регионе. «Это крайне важно для стабилизации ситуации на Южном Кавказе», - сказал Корнелиус информационному агентству dts, добавив, что существует сильная заинтересованность во «всеобъемлющем мире» между Азербайджаном и Арменией. Нынешний визит президента Азербайджана в Берлин является продолжением регулярных политических контактов на высоком уровне между двумя странами. В 2025 году президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Азербайджан, и аналитики оценили этот визит как показатель растущих стратегических интересов Берлина в регионе Южного Кавказа. В декабре того же года состоялся телефонный разговор между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и Ильхамом Алиевым, в ходе которого немецкие СМИ сообщили, что канцлер пригласил главу азербайджанского государства посетить Берлин.

Следует отметить, что Азербайджан является главным экономическим партнером Германии в регионе Южного Кавказа. В 2025 году общий товарооборот между двумя странами составил около 1,7 миллиарда евро. По данным Государственного таможенного комитета, Азербайджан в основном экспортирует в Германию сырую нефть, нефтехимическую продукцию и несырьевые товары, включая сельскохозяйственную продукцию. Из Германии Азербайджан в основном импортирует продукцию и оборудование машиностроения, транспортные средства, товары химической промышленности и т. д. В настоящее время в Азербайджане работают более 250 немецких компаний, охватывающих производство, строительство, логистику и энергетику. Германия присоединилась к числу европейских стран, закупающих азербайджанский газ с начала 2026 года. Летом 2025 года SOCAR и немецкая государственная энергетическая компания SEFE подписали 10-летний контракт на закупку природного газа. Согласно контракту, азербайджанский газ будет транспортироваться в Германию через Австрию. В соответствии с условиями соглашения годовой объем поставок газа будет постепенно увеличен до 1,5 миллиарда кубометров. Начало прямых экспортных поставок газа из Азербайджана в Германию считается важным событием для этой страны с точки зрения обеспечения энергетической безопасности и диверсификации источников газоснабжения. Известно, что после начала широкомасштабной военной интервенции России против Украины энергетическая карта Европы коренным образом изменилась, и Азербайджан является одной из важных альтернатив для Европейского союза, который взял курс на полный отказ от российских энергоносителей. Это также связано с тем, что Азербайджан на протяжении многих лет зарекомендовал себя как надежный партнер в энергетическом секторе. Сегодня Азербайджан экспортирует природный газ в 16 стран, включая 10 стран-членов ЕС. Экспорт газа из Азербайджана в Европу вырос с 8 миллиардов кубометров (до 2022 года) до 13 миллиардов кубометров в настоящее время, и прогнозируется, что к 2027 году он достигнет как минимум 20 миллиардов кубометров. Южный газовый коридор стал важной опорой стратегии энергетической безопасности континента, выступая в качестве альтернативной артерии, соединяющей Каспийский бассейн с Европой. Трубопроводы TANAP и TAP приобрели повышенное значение в европейской политике диверсификации источников энергии, еще больше укрепляя роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности континента.

Важную роль в энергетическом партнерстве между двумя странами играет также долгосрочное соглашение, подписанное в 2013 году между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и немецкой компанией Uniper о поставках и продаже природного газа. Представитель Uniper заявил журналистам во время Бакинской энергетической недели в начале июня, что компания заинтересована в закупке дополнительных объемов газа из Азербайджана и имеет потенциал удвоить текущий годовой объем в 1,5 миллиарда кубометров. Однако энергетическое партнерство между Азербайджаном и Германией охватывает не только экспорт нефти и газа. В последние годы стороны также обсуждают возможности сотрудничества в области «зеленой энергетики». В ходе дискуссий, проведенных в рамках Бакинской энергетической недели с участием представителей Азербайджана и Германии, а также ведущих немецких компаний, были рассмотрены возможности многостороннего сотрудничества, в том числе в области использования возобновляемых источников энергии. Азербайджано-германские двусторонние отношения и нынешний визит президента Алиева в Берлин, несомненно, следует рассматривать в контексте общего укрепления политических связей Баку с Европейским союзом. Как известно, с начала этого года Баку посетили высокопоставленные представители Европейского союза, в том числе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Эти отношения являются одним из главных направлений стратегии Брюсселя по укреплению своих позиций в Южном Кавказе и Центральной Азии. Совершенно ясно, что стратегическое значение Азербайджана для Европы выходит за рамки энергетики. В современной геополитике транспортные коридоры, порты, железные дороги и сети цифровой связи, наряду с трубопроводами, являются важнейшими факторами, определяющими геоэкономическое влияние. В то время как Северный маршрут столкнулся с операционными трудностями из-за конфликта и санкций, а южные маршруты столкнулись с растущими рисками, Средний коридор стал высоконадежным и перспективным маршрутом, соединяющим Европу с Центральной Азией. Расположенный в центре этого маршрута Азербайджан выступает в качестве ключевого геоэкономического партнера в европейской стратегии «Глобальные ворота».