Иран признал помощь Турции

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе видеоконференции, посвященной 40-дневной войне, заявил, что Турция сыграла активную роль в предотвращении проникновения террористов РПК из северного Ирака на территорию Ирана и сорвала сценарии, направленные на раздел страны.

Как сообщает Araz News, Аракчи утверждает, что на четвертый день войны президент США Дональд Трамп связался с лидерами вооруженных группировок, действующих на севере Ирака, и поддержал их возможное наземное вторжение в Иран.

По словам главы иранского МИД, после получения этой информации он связался с властями Курдской региональной администрации Ирака (КРАИ), премьер-министром Ирака и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, чтобы передать обеспокоенность Тегерана.

Аракчи заявил, что турецкие власти сыграли важную роль в предотвращении этого сценария. По его словам, Анкара не только провела консультации с США, но и заняла жесткую позицию против подобных планов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя события войны вокруг Ирана, заявил, что созданные в этот период каналы связи и позитивная атмосфера позволили предотвратить более крупные кризисы, которые могли затронуть все народы региона.

Турецкий лидер также подчеркнул, что со временем станет ясно, как «турки, курды, арабы и персы сорвали кровавую и коварную игру» и не допустили реализации сценариев, способных привести регион к еще более масштабному конфликту.