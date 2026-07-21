Погода на завтра

22 июля в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Температура воздуха составит ночью 22–25° тепла, днем — 30–34° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм рт.ст., относительная влажность воздуха – ночью 60-70%, днем – 45-50%.
Завтра в большинстве районов Азербайджана будет преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. В некоторых горных территориях временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 22–26° тепла, днем — 33–38° тепла, в горах ночью — 13-18° тепла, днем – 24-29° тепла.