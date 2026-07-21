USD 1.7000
EUR 1.9410
RUB 2.1685
Подписаться на уведомления
Переговоры Алиева и Штайнмайера
Новость дня
Переговоры Алиева и Штайнмайера

Глава Минздрава Азербайджана встретился с делегацией Глобального фонда

12:39 399

Министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев провел встречу с делегацией во главе со старшим менеджером по портфелю Глобального фонда по странам Восточной Европы и Центральной Азии (EECA) Валерией Гришечкиной.

Согласно сообщению министерства, в ходе встречи были обсуждены реализуемые проекты сотрудничества между Азербайджаном и Глобальным фондом в сфере здравоохранения, достигнутые результаты, а также перспективы дальнейшего взаимодействия.

Министр Теймур Мусаев высоко оценил вклад проектов, реализуемых Глобальным фондом в нашей стране, в развитие общественного здравоохранения. Он особо подчеркнул важность сотрудничества в области борьбы с инфекционными заболеваниями, усиления профилактических мероприятий и повышения устойчивости системы здравоохранения.

Валерия Гришечкина положительно оценила проводимые в Азербайджане реформы в сфере здравоохранения, а также результаты программ, реализуемых при поддержке Глобального фонда. Она отметила заинтересованность в продолжении взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных проектов в будущем.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам реализации программ, осуществляемых при поддержке Глобального фонда, их приоритетным направлениям, а также возможностям дальнейшего сотрудничества.

В завершение стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, выразив уверенность в успешном продолжении сотрудничества.

Израиль разрезает сектор Газа на две части
Израиль разрезает сектор Газа на две части
14:14 85
Штайнмайер о переговорах с Алиевым
Штайнмайер о переговорах с Алиевым
14:14 95
Прогноз Goldman Sachs: нефть выше $120 за баррель
Прогноз Goldman Sachs: нефть выше $120 за баррель обновлено 13:26
13:26 888
Глава Минздрава Азербайджана встретился с делегацией Глобального фонда
Глава Минздрава Азербайджана встретился с делегацией Глобального фонда
12:39 400
Переговоры Алиева и Штайнмайера
Переговоры Алиева и Штайнмайера фото; обновлено 12:59
12:59 7800
Продавить любой ценой. ЕС требует от Тбилиси жертвенности
Продавить любой ценой. ЕС требует от Тбилиси жертвенности Начкебия и Сихарулидзе комментируют для haqqin.az
10:30 1854
Иран признал помощь Турции
Иран признал помощь Турции
12:21 1878
В подвале Vital Hospital держат мертвого младенца?
В подвале Vital Hospital держат мертвого младенца?
12:06 1623
Жуткое ДТП в Сальяне: число погибших выросло
Жуткое ДТП в Сальяне: число погибших выросло
11:47 1854
Серия атак на объекты «Нафтогаза»
Серия атак на объекты «Нафтогаза» ФОТО
13:55 1516
Под горой кипит работа: израильская разведка о ядерных центрифугах Ирана
Под горой кипит работа: израильская разведка о ядерных центрифугах Ирана The Wall Street Journal
10:20 1929

ЭТО ВАЖНО

Израиль разрезает сектор Газа на две части
Израиль разрезает сектор Газа на две части
14:14 85
Штайнмайер о переговорах с Алиевым
Штайнмайер о переговорах с Алиевым
14:14 95
Прогноз Goldman Sachs: нефть выше $120 за баррель
Прогноз Goldman Sachs: нефть выше $120 за баррель обновлено 13:26
13:26 888
Глава Минздрава Азербайджана встретился с делегацией Глобального фонда
Глава Минздрава Азербайджана встретился с делегацией Глобального фонда
12:39 400
Переговоры Алиева и Штайнмайера
Переговоры Алиева и Штайнмайера фото; обновлено 12:59
12:59 7800
Продавить любой ценой. ЕС требует от Тбилиси жертвенности
Продавить любой ценой. ЕС требует от Тбилиси жертвенности Начкебия и Сихарулидзе комментируют для haqqin.az
10:30 1854
Иран признал помощь Турции
Иран признал помощь Турции
12:21 1878
В подвале Vital Hospital держат мертвого младенца?
В подвале Vital Hospital держат мертвого младенца?
12:06 1623
Жуткое ДТП в Сальяне: число погибших выросло
Жуткое ДТП в Сальяне: число погибших выросло
11:47 1854
Серия атак на объекты «Нафтогаза»
Серия атак на объекты «Нафтогаза» ФОТО
13:55 1516
Под горой кипит работа: израильская разведка о ядерных центрифугах Ирана
Под горой кипит работа: израильская разведка о ядерных центрифугах Ирана The Wall Street Journal
10:20 1929
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться