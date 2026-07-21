Глава Минздрава Азербайджана встретился с делегацией Глобального фонда

Министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев провел встречу с делегацией во главе со старшим менеджером по портфелю Глобального фонда по странам Восточной Европы и Центральной Азии (EECA) Валерией Гришечкиной. Согласно сообщению министерства, в ходе встречи были обсуждены реализуемые проекты сотрудничества между Азербайджаном и Глобальным фондом в сфере здравоохранения, достигнутые результаты, а также перспективы дальнейшего взаимодействия.

Министр Теймур Мусаев высоко оценил вклад проектов, реализуемых Глобальным фондом в нашей стране, в развитие общественного здравоохранения. Он особо подчеркнул важность сотрудничества в области борьбы с инфекционными заболеваниями, усиления профилактических мероприятий и повышения устойчивости системы здравоохранения. Валерия Гришечкина положительно оценила проводимые в Азербайджане реформы в сфере здравоохранения, а также результаты программ, реализуемых при поддержке Глобального фонда. Она отметила заинтересованность в продолжении взаимовыгодного сотрудничества и реализации совместных проектов в будущем.