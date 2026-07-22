Потомки Бакиханова бьют тревогу: «Нам дали всего два часа, чтобы собрать вещи…»

Исторический дом, в котором родился и провел детские годы первый азербайджанский историк, писатель и ученый Аббасгулу ага Бакиханов, продолжает разрушаться. Из‑за аварийного состояния здания жильцов временно переселили в арендованные квартиры.
Потомки рода Бакихановых направили обращения в Министерство культуры, Национальную академию наук и другие профильные структуры с просьбой включить дом, расположенный в поселке Амирджан и имеющий приблизительно семисотлетнюю историю, в государственный реестр как исторический памятник, а также обеспечить его реставрацию.
Об этом haqqin.az сообщила Жаля Мирзоева, невестка семьи, проживавшей в этом доме и относящейся к роду Бакихановых.
Здание много лет находится в аварийном состоянии. Полностью обрушился первый этаж, второй держался на нескольких деревянных подпорках. Стены в ряде мест разошлись, появились глубокие трещины, провалились полы и потолочные перекрытия. Министерство культуры не внесло дом в реестр исторических памятников, но при этом семье не разрешили проводить ремонт.
По словам Мирзоевой, Национальная академия наук рассмотрела их обращения о сохранении и восстановлении здания как исторического памятника. В письме, направленном семье из Академии наук, говорится: «В отделе охраны архитектурных памятников и проблем реставрации Института архитектуры и искусства НАНА была рассмотрена просьба семьи Аббасгулу аги Бакиханова о сохранении и восстановлении дома писателя в поселке Амирджан. Установлено, что Экспертная комиссия Госслужбы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры осмотрела дом, и на основании заключения представителя Института архитектуры и искусства Эльчина Алиева дано положительное мнение о включении здания в список исторических построек. По мнению специалистов, целесообразно внести дом в перечень недавно выявленных памятников истории и культуры. Для принятия соответствующего решения ожидается постановление Кабинета министров. После получения статуса памятника здание может быть восстановлено Министерством культуры».
«Нам дали всего два часа, чтобы собрать вещи и уйти, предупредив, что дом может рухнуть в любую минуту. С апреля мы снимаем квартиру, а муниципальные органы оплатили только месяц аренды. Платить за жилье и одновременно содержать семью тяжело. Жить в арендованной квартире не хочет моя 84-летняя свекровь. К тому же мы не знаем, на сколько еще затянется процесс, никаких точных сроков нам не называют», — сказала Мирзоева.
Семья давно предупреждает, что после обрушения вернуть зданию прежний вид будет невозможно. При реставрации расположенной рядом с домом Бакиханова мечети Низамеддин, относимой к эпохе Ширваншахов и имеющей статус исторического памятника, специалисты взяли образцы песка и камня и из дома Бакиханова. Было подтверждено, что зданию как минимум семьсот лет.
Из дома Бакихановых имелся подземный проход к мечети. Считается, что первый этаж построен в тринадцатом или четырнадцатом веке, второй — в 1794 году. В доме, где жили отец Бакиханова Мирза Мухаммед хан II и его предки, на первом этаже от исторического строения остались только осыпавшийся песок и каменные фрагменты. В разрушенных комнатах и во дворе хозяева нашли остатки гончарных, медных и ковровых изделий, глиняные сосуды, бусины, монеты с надписями на арабском языке, глиняные чашечки от кальянов. Во дворе лежат крупные камни, которые, как предполагается, напоминают породу, характерную для Гобустана.
Мирзоева сообщила, что несколько месяцев назад они узнали о направлении заключения по дому в Министерство культуры. Исполнительная власть Сураханского района, местный муниципалитет и другие структуры заявили, что не могут вмешиваться в историческое строение. Министерство культуры же отвечать не спешит.
96-летний представитель рода Бакихановых, известный композитор, лауреат орденов «Шохрат» и «Шараф», народный артист, профессор Тофик Бакиханов также обратился с просьбой включить дом в список исторических памятников и обеспечить его восстановление. Композитор сказал, что ситуация с домом сильно его угнетает: «После того как появились кадры состояния дома, мне звонили из разных мест и спрашивали: не можете ли вы помочь? Я написал письмо в исполнительную власть. Отправляешь письмо в Министерство культуры, молодые сотрудницы просто регистрируют его, а потом рвут и выбрасывают. Главное, чтобы дом восстановили».
Haqqin.az направил запрос в Государственную службу по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры. В Госслужбе сообщили, что для определения исторической и архитектурной ценности здания, расположенного в поселке Амирджан Сураханского района и известного как дом Аббасгулу аги Бакиханова, сотрудники службы провели осмотр на месте: «Собранные материалы некоторое время назад были обсуждены на заседании Экспертного совета по определению недвижимых культурных ценностей при Министерстве культуры. В ходе обсуждения было отмечено, что из‑за многочисленных дополнений и изменений, внесенных в разные периоды, первоначальные архитектурные особенности здания значительно изменились, что оно находится в аварийном состоянии, а имеющиеся сведения о его истории недостаточны для признания объекта недвижимым памятником истории и культуры. В связи с этим было рекомендовано провести дополнительные исследования. Планируется собрать исторические сведения о здании и после более детального изучения материалов вновь представить их на обсуждение Экспертного совета».
Также в Госслужбе сообщили, что включение объектов, имеющих историческое, архитектурное и археологическое значение, в список памятников истории и культуры осуществляется после того, как Экспертный совет признает это целесообразным. Затем в соответствии с законодательством для получения заключения направляется обращение в Национальную академию наук Азербайджана: «На данном этапе Экспертный совет не принял решения по этому зданию, поэтому обращение в Академию для получения заключения не направлялось. Кроме того, Академия также не представила Государственной службе никаких заключений по данному объекту».
July 21, 2026