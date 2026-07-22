Потомки Бакиханова бьют тревогу: «Нам дали всего два часа, чтобы собрать вещи…»

Исторический дом, в котором родился и провел детские годы первый азербайджанский историк, писатель и ученый Аббасгулу ага Бакиханов, продолжает разрушаться. Из‑за аварийного состояния здания жильцов временно переселили в арендованные квартиры. Потомки рода Бакихановых направили обращения в Министерство культуры, Национальную академию наук и другие профильные структуры с просьбой включить дом, расположенный в поселке Амирджан и имеющий приблизительно семисотлетнюю историю, в государственный реестр как исторический памятник, а также обеспечить его реставрацию. Об этом haqqin.az сообщила Жаля Мирзоева, невестка семьи, проживавшей в этом доме и относящейся к роду Бакихановых.

Здание много лет находится в аварийном состоянии. Полностью обрушился первый этаж, второй держался на нескольких деревянных подпорках. Стены в ряде мест разошлись, появились глубокие трещины, провалились полы и потолочные перекрытия. Министерство культуры не внесло дом в реестр исторических памятников, но при этом семье не разрешили проводить ремонт. По словам Мирзоевой, Национальная академия наук рассмотрела их обращения о сохранении и восстановлении здания как исторического памятника. В письме, направленном семье из Академии наук, говорится: «В отделе охраны архитектурных памятников и проблем реставрации Института архитектуры и искусства НАНА была рассмотрена просьба семьи Аббасгулу аги Бакиханова о сохранении и восстановлении дома писателя в поселке Амирджан. Установлено, что Экспертная комиссия Госслужбы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры осмотрела дом, и на основании заключения представителя Института архитектуры и искусства Эльчина Алиева дано положительное мнение о включении здания в список исторических построек. По мнению специалистов, целесообразно внести дом в перечень недавно выявленных памятников истории и культуры. Для принятия соответствующего решения ожидается постановление Кабинета министров. После получения статуса памятника здание может быть восстановлено Министерством культуры». «Нам дали всего два часа, чтобы собрать вещи и уйти, предупредив, что дом может рухнуть в любую минуту. С апреля мы снимаем квартиру, а муниципальные органы оплатили только месяц аренды. Платить за жилье и одновременно содержать семью тяжело. Жить в арендованной квартире не хочет моя 84-летняя свекровь. К тому же мы не знаем, на сколько еще затянется процесс, никаких точных сроков нам не называют», — сказала Мирзоева.

Семья давно предупреждает, что после обрушения вернуть зданию прежний вид будет невозможно. При реставрации расположенной рядом с домом Бакиханова мечети Низамеддин, относимой к эпохе Ширваншахов и имеющей статус исторического памятника, специалисты взяли образцы песка и камня и из дома Бакиханова. Было подтверждено, что зданию как минимум семьсот лет. Из дома Бакихановых имелся подземный проход к мечети. Считается, что первый этаж построен в тринадцатом или четырнадцатом веке, второй — в 1794 году. В доме, где жили отец Бакиханова Мирза Мухаммед хан II и его предки, на первом этаже от исторического строения остались только осыпавшийся песок и каменные фрагменты. В разрушенных комнатах и во дворе хозяева нашли остатки гончарных, медных и ковровых изделий, глиняные сосуды, бусины, монеты с надписями на арабском языке, глиняные чашечки от кальянов. Во дворе лежат крупные камни, которые, как предполагается, напоминают породу, характерную для Гобустана. Мирзоева сообщила, что несколько месяцев назад они узнали о направлении заключения по дому в Министерство культуры. Исполнительная власть Сураханского района, местный муниципалитет и другие структуры заявили, что не могут вмешиваться в историческое строение. Министерство культуры же отвечать не спешит.