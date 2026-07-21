У берегов Румынии горит газовоз

Танкер для перевозки пропана Gas Lisbon под либерийским флагом получил повреждения примерно в 20 морских милях от румынского побережья. Об этом президент Румынии Никушор Дан сообщил в соцсети X.

По его словам, судно вышло из порта Александрия (Египет) и направлялось в украинский порт Рени.

Вскоре после инцидента на место происшествия прибыли два судна Румынского агентства по безопасности жизни людей на море, которые эвакуировали весь экипаж, включая трех раненых членов экипажа. Все были благополучно доставлены на берег.

Кроме того, буксир, направленный в этот район, следит за тем, чтобы судно не дрейфовало и не представляло дополнительной опасности для безопасности судоходства, добавил президент.