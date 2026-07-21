Международное сообщество признало потенциал Azercell в сфере кибербезопасности

Компания Azercell Telecom официально стала членом FIRST ( Forum of Incident Response and Security Teams ) - одной из ведущих мировых организаций, объединяющих команды реагирования на инциденты информационной безопасности. Таким образом, Azercell стал первой и единственной корпоративной организацией Азербайджана, вошедшей в глобальную сеть FIRST . Компания также стала первой официально зарегистрированной командой реагирования на компьютерные инциденты ( Telecom CERT ) в телекоммуникационной отрасли страны.

Членство в FIRST предоставляется организациям только после прохождения комплексной международной оценки, охватывающей систему управления кибербезопасностью, возможности оперативного реагирования на инциденты и потенциал международного сотрудничества. Сегодня форум объединяет 874 команды реагирования на киберинциденты из 118 стран, включая такие ведущие мировые технологические компании, как Google, Microsoft, Amazon и Cisco. Азербайджан в FIRST также представляют команды Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, Национального агентства кибербезопасности и Центрального банка Азербайджанской Республики.

Присоединение Azercell к FIRST подтверждает, что деятельность компании в области кибербезопасности соответствует международным стандартам, а сама компания признана надежным партнером мирового сообщества в сфере кибербезопасности. Это достижение стало результатом многолетней последовательной работы Azercell по развитию собственной системы кибербезопасности.

Компания совершенствует свои процессы в соответствии со Стратегией информационной безопасности и кибербезопасности Азербайджанской Республики на 2023–2027 годы, последовательно укрепляя свои технологические возможности. В рамках этой работы Azercell расширил применение технологий искусственного интеллекта во внутренних системах, усовершенствовав автоматизированный анализ инцидентов, выявление уязвимостей и оперативную оценку рисков. Расширенные возможности мониторинга в режиме реального времени позволяют выявлять потенциальные киберугрозы на ранних этапах и оперативно на них реагировать.

Azercell стал первой телекоммуникационной компанией Азербайджана, внедрившей архитектуру искусственного интеллекта для выявления киберугроз и централизованного управления экосистемой цифровой безопасности.

Членство в FIRST предоставляет Azercell доступ к международной платформе обмена информацией о киберугрозах в режиме реального времени, механизмам раннего предупреждения о новых угрозах, передовому мировому опыту и прямому взаимодействию с ведущими командами по реагированию на киберинциденты. Это позволит компании еще больше повысить эффективность предотвращения и оперативного реагирования на киберинциденты, укрепить устойчивость своей сети и цифровых сервисов, а также внести дополнительный вклад в развитие экосистемы кибербезопасности Азербайджана.

Azercell продолжит расширять инвестиции в сферу кибербезопасности и развивать международное сотрудничество, способствуя дальнейшему укреплению безопасности цифровой инфраструктуры страны.