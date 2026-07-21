В Иране хотят повысить цены на топливо

Пресс-секретарь парламентского комитета по энергетике Реза Сепахванд заявил агентству ILNA, что в правительстве и Организации по планированию и бюджету ведутся обсуждения, но отметил, что повышение цен на топливо в условиях войны и сильной инфляции в Иране было бы «ни в коем случае нецелесообразным».

Иранские чиновники обсуждают возможное повышение цен на бензин, хотя официальное предложение в парламент еще не поступало.

Сепахванд заявил, что правительство имеет законное право изменять цены на энергоносители, и что представители Министерства нефти и Национальной иранской компании по распределению нефтепродуктов, как ожидается, обсудят этот вопрос с законодателями на этой неделе.

«Пока никаких вопросов в парламенте или комитете по энергетике не поднималось», — сказал он, добавив, что законодатели будут добиваться более четкого ответа от должностных лиц министерства.

В настоящее время Иран продает первые 60 литров бензина, выделяемых частным автомобилям ежемесячно, по цене 15 000 риалов за литр, что эквивалентно примерно 0,008 доллара США при обменном курсе на открытом рынке около 1,9 миллиона риалов за доллар.