Нападение с ножом на туристов в Афинах

У входа в археологический комплекс Акрополя в Афинах утром 21 июля мужчина с ножом напал на пару туристов греко-американского происхождения. Пострадали 53-летний мужчина и 48-летняя женщина; подозреваемый задержан полицией, сообщают "Афинские новости".

По данным ERTnews со ссылкой на греческую полицию, нападение произошло около 08:05 (по местному времени) у входа на территорию археологического комплекса, рядом с Музеем Акрополя.

Женщина получила легкое ранение руки. Мужчина был ранен в ногу более серьезно. Прибывшие на место сотрудники мотоциклетного подразделения полиции DIAS наложили ему жгут, чтобы остановить кровотечение.

Затем обоих пострадавших доставили на машине скорой помощи EKAB в больницу "Красный Крест". По последним данным, их жизни ничего не угрожает.

Акрополь и прилегающие достопримечательности после происшествия не закрывались и продолжили работать в обычном режиме.

Полиция задержала предполагаемого нападавшего на месте. По сообщениям СМИ, речь идет о 60-летнем мужчине. Мотив нападения официально не объявлен.