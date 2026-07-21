Вашингтон устал от революционеров… Грузия предложила Трампу альтернативу

Повышенное внимание США к Грузии в последние дни стало очевидным, и признаки этого внимания более чем красноречивы. Сначала по приглашению государственного секретаря США Марко Рубио министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили приняла участие в министерской встрече на тему «Возобновление политического терроризма», где выступила с обращением к участникам. Затем стало известно, что президент США Дональд Трамп направил премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе благодарственное письмо в ответ на поздравления с 250-летием независимости США. В своем послании он выразил желание укреплять отношения между двумя странами, «чтобы вместе двигаться к более безопасному, процветающему и мирному будущему».

Интерес США к Грузии становится понятным, если учесть, что именно через Грузию и Азербайджан пролегает коридор к богатым природными ресурсами странам Центральной Азии. К северу и югу от этого коридора сформировались две зоны нестабильности, связанные с российско-украинской войной и американо-иранским военным конфликтом. Последний делает будущее стран Персидского залива чрезвычайно нестабильным и неопределенным, вследствие чего привлекательность инвестиций в регионе снижается. Недавнее официальное заявление иранского КСИР, объявившего объекты недвижимости президента США Дональда Трампа в ОАЭ и Саудовской Аравии «законными целями» для военных ударов, явно не будет способствовать возобновлению инвестиционного бума в регионе. Можно по-разному относиться к Дональду Трампу как к политику, однако трудно отрицать его способность делать стратегически верные прогнозы в бизнесе. Более того, его практическая политика зачастую способствует развитию событий именно в соответствии с этими прогнозами. Понятно, что в Европейском союзе с определенной долей ревности наблюдают за намерением американских инвесторов активно вкладываться в перспективные проекты в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Однако остановить процесс, который уже набрал обороты, они едва ли смогут. Нынешней администрации Белого дома выгодно взаимодействовать с действующей грузинской властью, которая уже продемонстрировала способность эффективно управлять небольшой страной, занимающей стратегически важное географическое положение. Администрацию Дональда Трампа значительно меньше волнует то обстоятельство, что партия «Грузинская мечта» не устраивала прежнюю администрацию Джо Байдена и не соответствует ожиданиям части европейских либеральных кругов. В конце концов, ОАЭ и Саудовская Аравия в период своего инвестиционного бума вовсе не стремились расширять у себя права ЛГБТ или внедрять демократические реформы по указаниям Брюсселя.