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Переговоры Алиева и Штайнмайера
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Переговоры Алиева и Штайнмайера

Шахматистка отказалась от должности президента

13:33 535

Самая успешная шахматистка мира, венгерский гроссмейстер Юдит Полгар отказалась от предложения премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра занять должность президента страны.

Полгар выступила с заявлением, в котором объяснила свой отказ тем, что не чувствует себя готовой «принять историческую ответственность и объединить расколотую нацию». Одновременно она поблагодарила Мадьяра за оказанную ей честь, передает Deutsche Welle.

Кандидатура 49-летней Полгар на пост главы венгерского государства, являющийся представительской должностью, обсуждалась с 19 июля. О готовности поддержать ее объявили 16 венгерских ученых, деятелей искусства и спортсменов, которые назвали Юдит Полгар «стратегическим мыслителем с большим чувством ответственности».

Мадьяр в свою очередь заявил, что с уважением относится к решению Полгар. Кто станет новым кандидатом на пост президента Венгрии, пока не ясно.

Прежний президент Венгрии Тамаш Шуйок, которого считают соратником бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, 18 июля подписал принятую парламентом по инициативе правящей партии «Тиса» поправку к Конституции, согласно которой он был вынужден покинуть пост главы государства.

Юдит Полгар - единственная женщина, которой удалось войти в первую десятку мирового рейтинга сильнейших мастеров шахмат. За свою профессиональную карьеру, которую она завершила в 2014 году, ей удалось обыграть в том числе Гарри Каспарова, являвшегося на тот момент (в сентябре 2002 года) чемпионом мира по классическим шахматам.

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