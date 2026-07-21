Щедрый подарок британцам от нового премьера

В Великобритании с 1 октября будет отменен НДС на счета за электроэнергию для домохозяйств. Новая мера позволит сократить инфляцию в стране на 0,1%. Об этом заявил новый британский премьер Энди Бернем, сообщает Sky news. Благодаря новой мере домохозяйства смогут сэкономить около 45 фунтов стерлингов (60$) в год.

Бернем отметил, что сокращение расходов, оцениваемое в 850 млн фунтов стерлингов ($1,14 млрд), будет финансироваться за счет его решения отказаться от программы по внедрению цифровых удостоверений личности, разработанной предыдущим правительством стоимостью 1,8 млрд фунтов стерлингов ($2,41 млрд).

Снижение вступит в силу с 1 октября — в тот же день, когда начнет действовать новый предельный уровень цен на энергоносители, который устанавливается каждые три месяца и определяет, сколько в среднем платит домохозяйство. В настоящее время предельный уровень цен составляет 1 663 фунта стерлингов в год.