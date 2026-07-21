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Переговоры Алиева и Штайнмайера
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Переговоры Алиева и Штайнмайера

У Трампа против его встречи с Нетаньяху

13:46 283

Высокопоставленные сотрудники администрации США, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, пытаются не допустить встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на израильские источники сообщает Ynet.

По данным собеседников издания, отношения Нетаньяху и Трампа остаются значительно лучше, чем это представляют некоторые СМИ. При этом часть сотрудников Белого дома, как утверждается, выступает против их встречи, опасаясь, что израильский премьер попытается убедить американского президента занять более жесткую позицию в отношении Ирана.

Сроки возможных переговоров двух лидеров пока не определены. Сообщается, что советник спецпосланника США Стивена Уиткоффа, Арье Лайтстоун, намерен встретиться с Нетаньяху, чтобы обсудить организацию встречи с Трампом.

Нетаньяху рассчитывает посетить США на следующей неделе и 27 июля принять участие в похоронах сенатора Линдси Грэма. При этом премьер-министр не намерен приезжать в Вашингтон без подтвержденной встречи с президентом США.

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