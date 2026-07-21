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Переговоры Алиева и Штайнмайера
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Переговоры Алиева и Штайнмайера

Штайнмайер о переговорах с Алиевым

14:14 112

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер опубликовал пост о переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, состоявшихся во вторник в Берлине.

Cоответствующая публикация размещена на официальной странице президента Германии в соцсети Facebook.

«В центре переговоров находились двусторонние отношения, мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, а также актуальные региональные и международные вопросы», — отметил Штайнмайер.

Он приветствовал достигнутый прогресс в процессе мирного урегулирования и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, выразил поддержку дальнейшим шагам на пути к заключению всеобъемлющего мирного соглашения.

Отдельное внимание было уделено развитию германо-азербайджанского сотрудничества. Президент Германии подчеркнул значение Азербайджана как важного партнера Берлина на Южном Кавказе, особенно в сферах энергетики и экономики.

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