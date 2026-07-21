Впервые в Европе: Франция запретила соцсети детям младше 15 лет

Парламент Франции 21 июля одобрил запрет пользования соцсетями для лиц младше 15 лет. Франция станет первым государством Евросоюза, которое введет подобную меру законодательно.
По сообщению AFP, в поддержку законопроекта высказались 279 депутатов Национальной ассамблеи, против был 81. Ранее законопроект одобрил Сенат.
Президент Эммануэль Макрон, который активно выступает в поддержку этой меры, написал в соцсетях, что Франция является ведущей силой в Европе в вопросах защиты детей и подростков. Он поблагодарил парламент, отметив, что решение должен одобрить Конституционный совет.
С 1 сентября соцсети должны запретить открывать новые аккаунты лицам моложе 15 лет, а к 1 января 2027 года должны быть закрыты уже существующие аккаунты юных французов. При этом документ не предусматривает каких-либо наказаний для детей или их родителей за нарушение запрета.
Большинство политических сил поддержало запрет, указывая на риски для здоровья и безопасности детей в соцсетях, таких как TikTok, Snapchat или Instagram. Противники законопроекта главным образом высказывали опасения в связи с возможным вмешательством властей в частную жизнь и утечками персональных данных — для получения доступа к соцсетям, пользователям необходимо будет предоставить доказательства того, что они уже достигли 15 лет.
Запрет или ограничения на доступ детей к соцсетям обсуждается и на уровне ЕС, пока подобное решение не принято. Ряд стран, такие как Греция и Испания, хотят ввести такой запрет на национальном уровне. Первой страной в мире, запретившей детям до 16 лет регистрироваться в соцсетях, стала Австралия.
* * * 14:22
Французский парламент во вторник, 21 июля, должен окончательно утвердить закон, запрещающий детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями. Накануне согласительная комиссия парламента одобрила компромиссный текст закона, открыв путь к его окончательному принятию.
Согласно повестке законодательного органа, голосование запланировано на вторую половину дня. Если документ будет принят, Франция станет первой страной Евросоюза, которая введет такой запрет на национальном уровне.
Новый закон запретит лицам младше 15 лет создавать аккаунты в социальных сетях, а также обяжет платформы заблокировать уже существующие учетные записи несовершеннолетних. Запрет на регистрацию вступит в силу уже с 1 сентября, а деактивация страниц лиц этой возрастной категории - с января 2027 года. При этом ограничения не будут распространяться на образовательные платформы и онлайн-энциклопедии.
Президент Франции Эммануэль Макрон сделал закон одной из ключевых инициатив своего второго президентского срока и заявил, что намерен обеспечить его вступление в силу к началу нового учебного года. Документ также предусматривает запрет на использование мобильных телефонов в средних школах.