По данным украинских спецслужб, Россия вербовала наемников более чем из 100 стран для участия в войне против Украины. Вербовщики, связанные с Министерством обороны России, работают в основном среди граждан стран с высоким уровнем бедности. Во многих случаях таких людей обманывают, они думают, что подписали контракт на работу в России на языке, которого не понимают, но очень скоро оказываются в самом центре войны в Украине. Военные аналитики подтверждают, что этих иностранных наемников регулярно отправляют на самые опасные штурмовые операции с минимальной или совершенно неадекватной подготовкой, по сути, используя их в качестве расходного материала на передовой. Африканский континент является одним из регионов, наиболее подверженных привлечению наемников в российскую армию. Платформа «Остановите вербовку российских наемников», связанная с Министерством обороны Украины, выявила около 3000 африканцев, в основном из Ганы, Камеруна, Кении и Египта, воюющих в российской армии. Более 500 из них уже погибли. Аналитики в области безопасности сообщают, что российские вербовщики действуют далеко не случайным образом; они выбирают африканские страны с высокой долей молодежи и сильными общественными стремлениями к международной миграции. Используя объявления о вакансиях в социальных сетях и прямую связь через группы в Telegram и WhatsApp, рекрутеры заманивают кандидатов обещаниями ежемесячной зарплаты от 2000 до 3000 долларов США, что является целым состоянием для тех, кто испытывает серьезные экономические трудности дома.

Как пишет африканский ресурс Citizen Digital, разрастающаяся сеть специализированных вербовочных центров за рубежом систематически нацелена на экономически уязвимых молодых людей в Западной и Восточной Африке, заманивая их на передовую линию войны в Украине ложными обещаниями высокооплачиваемой работы и возможностей миграции. Недавние расследования и сообщения от скорбящих семей свидетельствуют о катастрофических последствиях, особенно в Гане и Уганде, где сотни молодых людей, стремящихся избежать высокой безработицы внутри страны, просто исчезли в рядах российских вооруженных сил. В Западной Африке Гана стала основной целью для этих изощренных вербовочных группировок. Согласно базе данных о потерях среди иностранных военнослужащих, созданной в рамках поддерживаемого Украиной проекта «Я хочу жить», Гана в настоящее время занимает второе место среди стран с наибольшими потерями иностранных граждан на поле боя. Родственники погибших сообщают, что многие из убитых до сих пор не зарегистрированы российскими властями. Отсутствие официальной регистрации позволяет российским военным избегать ответственности и на неопределенный срок затягивает выплату компенсаций, положенных семьям погибших по закону. Еще одна страна, где российские вербовщики активно работают на Африканском континенте, — это Уганда, где широко распространены нищета и трудовая миграция. Столкнувшись с хронической неполной занятостью и отсутствием возможностей внутри страны — реалиями, которые регулярно подчеркиваются в отчете Всемирного банка об оценке занятости в Уганде, — тысячи молодых угандийцев полагаются на миграцию за границу, чтобы выжить. Российские рекрутеры воспользовались этим отчаянием, маскируясь под легитимные фирмы по трудоустройству, чтобы направлять ничего не подозревающих молодых угандийцев на войну против Украины. Местные СМИ сообщают, что сотни граждан Уганды пропали без вести в Украине.

Аналогичная ситуация разворачивается в Кении, где общественность возмущена вербовкой молодых людей для участия в войне против Украины, многие из которых погибли или пропали без вести. Business Insider Africa сообщает, что правительство Кении наконец отреагировало на проблему и пообещало начать поиски кенийцев, пропавших без вести в Украине. Власти также предупредили, что любой кениец, активно участвующий в иностранном конфликте, может столкнуться с юридическими последствиями по возвращении домой. В ходе обсуждений в местном парламенте министр иностранных дел Мусалия Мудавади заявил, что граждане страны не могут служить в вооруженных силах иностранного государства без разрешения правительства. По словам министра, призванные на службу лица подписали контракты, предусматривающие предоставление российского гражданства и бонусы в размере до 23 000 долларов. Несколько месяцев назад сообщалось, что по меньшей мере 252 кенийца были завербованы в российскую армию. Недавно другая африканская страна, Ботсвана, предупредила своих граждан о растущем числе случаев мошеннической вербовки со стороны России. Bloomberg сообщает, что число случаев, когда жители Ботсваны попадают в ловушку российских вербовщиков, увеличивается. Министерство международных отношений Ботсваны сообщило, что получает все больше звонков от людей, которые утверждают, что их обманом заставили принять предложение о работе за границей, а затем принудили к участию в боевых действиях. Министерство посоветовало жителям Ботсваны тщательно проверять предложения о работе перед вылетом за границу, заявив, что преступные сети злоупотребляют доверием соискателей, используя мошеннические схемы найма. «Число граждан Ботсваны, которых вводят в заблуждение, вовлекая в подобные схемы, растет с пугающей скоростью», — говорится в заявлении министерства, которое сообщило, что «продолжает получать душераздирающие звонки от своих граждан, уже находящихся на передовой, с описанием опасных условий, с которыми они сталкиваются». По данным властей, число мирных жителей, ставших жертвами подобных мошеннических схем, резко возросло, и многие из них уже оказались в опасных боевых условиях.