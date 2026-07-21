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Катар требует от Ирана компенсации

15:05 796

Катар направил две официальные ноты генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности с требованием привлечь Иран к юридической ответственности за ущерб, нанесенный в результате иранских атак на катарскую территорию, а также компенсировать понесенные убытки.

Постоянный представитель Катара при ООН Алия Ахмед бен Саид Аль Тани в этих посланиях указала, что 7 июля 2026 года Иран атаковал катарское судно «Ар-Руккьят» в районе пролива Ормуз, а также провел ракетные удары 12 и 17 июля 2026 года.

В посланиях отмечается, что вооруженные силы Катара отразили несколько баллистических ракетных атак. Министерство внутренних дел зарегистрировало три случая ранения, включая ребенка, вызванных осколками при перехвате ракет. 

Доха квалифицирует иранские атаки как «опасную и неприемлемую эскалацию», подчеркивая их несоответствие нормам международного права и Женевским конвенциям. Кроме того, эти действия расцениваются как нарушение резолюции Совета Безопасности ООН № 2817 от 2026 года, в которой осуждаются иранские нападения на Катар и другие страны региона.

Катар возлагает на Иран юридическую ответственность за ущерб, причиненный атаками, и требует компенсации понесенных убытков. В то же время Доха подтверждает свое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

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