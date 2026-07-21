Асфальт против ветра. Баку и эффект каменного мешка

Эксперт отметила, что «современная урбанизация требует от городов продуманной, научно обоснованной жилищной политики. В решении жилищного вопроса государство не может полностью полагаться на частный рынок. Необходим диалог между властью и бизнесом, а правительство должно активно следить за доступностью жилья, поскольку социальное неравенство и джентрификация достигли критического уровня».

В ближайшие годы мировые цены на жилье, включая Азербайджан, будут неуклонно расти, усугубляя дефицит доступной жилой площади. Такое мнение высказала haqqin.az Кесия Раст, один из ведущих экспертов по финансам и рынку жилья, аналитик Международного валютного фонда, основатель и исполнительный директор Центра доступного жилищного финансирования Африки (CAHF).

Особо остро стоят проблемы неформальных поселений, где проживает четверть населения планеты, и организации городской мобильности. Раст настаивает на необходимости освобождения городских центров от частных автомобилей, поскольку они не являются углеродно-нейтральными. «Люди во всем мире стремятся к пространствам, к тишине и обилию зелени. Именно поэтому так важны инвестиции в общественный транспорт», – отметила она.

Еще одной острой проблемой современных городов являются так называемые «городские тепловые острова» – территории, где температура воздуха и поверхностей заметно выше, чем в пригородах. Этот эффект возникает из-за обилия асфальта и бетона, поглощающих дневное тепло и отдающих его ночью, в сочетании с недостатком зелени и тени. В плотно застроенных районах разница температур может достигать 10–15°C. Причинами этого явления являются высокое поглощение солнечного света темными поверхностями, искусственное тепло от транспорта, кондиционеров и промышленных предприятий, а также замедленный отвод тепла из-за плотности застройки. Последствия «тепловых островов» ощущаются не только в дискомфорте: они усиливают тепловые волны, повышают риск тепловых ударов, ухудшают качество воздуха, приводят к резкому увеличению спроса на кондиционирование, перегружая электросети. Увеличение энергопотребления замыкает порочный круг, способствуя росту выбросов парниковых газов и загрязнению окружающей среды, сказала она.

По словам эксперта, для борьбы с этим эффектом города активно внедряют концепции «холодных» поверхностей: «Специальные кровельные материалы отражают солнечный свет, предотвращая нагрев крыши и чердака. Это позволяет снизить температуру поверхности крыши до 10-20 градусов, минимизировать затраты на кондиционирование летом и уменьшить эффект «теплового острова». Кроме того, чрезвычайно эффективно увеличение количества зеленых насаждений, создание садов на крышах и использование светлых отражающих материалов для тротуаров. Насколько мне известно, Баку также страдает от эффекта «теплового острова», который особенно ярко проявляется из-за сочетания полупустынного климата и плотной высотной застройки».

Отметим, что, по данным Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, урбанизация и глобальное потепление привели к 14-кратному увеличению числа экстремальных волн жары в Баку с 1990-х годов. Плотная и высотная застройка создает физические барьеры для бакинских ветров, вызывая застой воздуха в жилых кварталах и лишая город естественного сквозного охлаждения. В результате в летние месяцы температура в плотно застроенных аридных зонах Баку сохраняется высокой даже ночью. Разогретый за день асфальт не успевает остыть, из-за чего разница температур между центром столицы и пригородами на Абшероне может достигать 7–8°C. Экстремальный нагрев провоцирует резкий рост использования кондиционеров, увеличивая потребление энергии. Нарушение циркуляции воздуха усугубляет его качество, приводя к застойным воздушным массам и скоплению выхлопных газов и пыли. Активное развитие парков и зеленых зон в последние годы несколько нивелирует этот эффект, поскольку парки действуют как естественные охладители городского микроклимата.