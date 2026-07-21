Йемен готов начать войну с хуситами

Министр обороны Йемена Тахер аль-Укайли заявил, что армия международно признанного правительства страны готова «начать войну за свободу» против радикального движения Ансар Аллах (хуситы). Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

Отмечается, что аль-Укайли заявил о готовности вооруженных сил «на самом высоком уровне боевой готовности и морального духа положить конец перевороту хуситов, и начать войну за свободу».

Министр призвал йеменцев, проживающих на территориях, контролируемых хуситами, не вступать в войну на стороне мятежников, назвав эту войну заранее «проигрышной».

Телеканал отмечает, что в некоторых районах страны возобновились столкновения между правительственными силами и хуситами.