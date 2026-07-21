Дело против племянника Карапетяна

Генпрокуратура Армении намерена завести уголовное дело против одного из лидеров оппозиционной партии «Сильная Армения», племянника российско-армянского миллиардера Самвела Карапетяна, Нарека Карапетяна, заявил адвокат, член партии Арам Вардеванян.
«Сегодня в 15:00 Центризбирком предоставит депутатские мандаты лицам, прошедшим в парламент по итогам выборов, в том числе Карапетяну. А в 17:00 ЦИК рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры о возбуждении уголовного преследования и лишении свободы Нарека Карапетяна», - цитируют Вардеваняна армянские СМИ.
Неизвестно, о каком обвинении идет речь.