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Дело против племянника Карапетяна

15:24 626

Генпрокуратура Армении намерена завести уголовное дело против одного из лидеров оппозиционной партии «Сильная Армения», племянника российско-армянского миллиардера Самвела Карапетяна, Нарека Карапетяна, заявил адвокат, член партии Арам Вардеванян.

«Сегодня в 15:00 Центризбирком предоставит депутатские мандаты лицам, прошедшим в парламент по итогам выборов, в том числе Карапетяну. А в 17:00 ЦИК рассмотрит ходатайство Генпрокуратуры о возбуждении уголовного преследования и лишении свободы Нарека Карапетяна», - цитируют Вардеваняна армянские СМИ.

Неизвестно, о каком обвинении идет речь.

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