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Ильхам Алиев об основной части экспорта в Германию
Новость дня
Ильхам Алиев об основной части экспорта в Германию

Грузины скупают азербайджанский сыр и творог

15:38 993

Грузия в январе-июне 2026 года импортировала из Азербайджана 58,4 т сыра и творога на сумму в $325,5 тыс.

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт вырос на 95% в стоимостном и на 65% - в количественном выражении.

За шесть месяцев Грузия импортировала 3 994 тонны сыра и творога на сумму в $21,5 млн. Это на 17% больше по объему и на 15% по стоимости, чем годом ранее.

Крупнейшими поставщиками продукции стали Германия - 594 т на $3,4 млн, Турция - 742 т на $3 млн, Россия - 638 т на $2,85 млн, Польша - 463 т на $2,4 млн и Италия - 145 т на $1,6 млн.

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