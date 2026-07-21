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Россия не будет принимать мигрантов с судимостью

15:42 476

В Государственной Думе РФ завершилось рассмотрение законопроекта, предложенного правительством, в котором предусматривается исключение возможности получения гражданства России или права на проживание в стране для мигрантов, имеющих непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления на территории России или за ее пределами. Документ прошел второе и третье чтения и теперь ожидает подписи президента.

Раньше правила были более лояльными: паспорт не давали только осужденным за умышленные преступления, а временное проживание и вид на жительство — за тяжкие и особо тяжкие деяния. Теперь граница ужесточена до максимума — учитывается любая непогашенная судимость. Если документы уже на руках, но факт судимости всплывет позже, их аннулируют.

Со следующего года заявители будут обязаны приносить официальный документ об отсутствии судимости из страны постоянного проживания. Срок годности бумаги — три месяца. Если у человека несколько паспортов, то придется добывать такие же справки по каждому гражданству.

Нормы не коснутся самых юных — детей, не достигших 14 лет. Также в списке исключений — официальные беженцы и те, кто получил убежище по политическим мотивам. В особом положении оказались контрактники армии РФ — действующие и отслужившие.

Если президент одобрит закон, он начнет действовать через полгода со дня публикации. Те, кто успеет подать заявление раньше, попадут под прежние правила.

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