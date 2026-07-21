Наш профессор Мусаев – среди авторов фундаментального турецкого руководства по сердечно-сосудистой хирургии

Фундаментальный научный труд состоит из трех томов общим объемом более 3200 страниц и объединяет десятки ведущих специалистов в области сердечно-сосудистой хирургии. Издание охватывает практически все современные направления диагностики, хирургического и эндоваскулярного лечения заболеваний сердца и сосудов и входит в число наиболее авторитетных современных руководств по сердечно-сосудистой хирургии, подготовленных турецким научным сообществом.

Профессор Кямран Мусаев является автором главы «Хирургическое и эндоваскулярное лечение аневризм брюшной и торакоабдоминальной аорты», вошедшей во второй том издания.

Комментируя выход руководства, профессор Мусаев отметил, что считает большой честью возможность стать частью столь масштабного научного проекта. По его словам, участие в подготовке фундаментального издания вместе с ведущими специалистами стало важным профессиональным опытом и признанием многолетней работы. Он также выразил благодарность редакторам книги и всем коллегам, внесшим вклад в реализацию проекта.

Профессор Кямран Мусаев является одним из ведущих сердечно-сосудистых хирургов Азербайджана. Под его руководством в Центральной клинической больнице внедряются современные методы диагностики и лечения заболеваний сердца и сосудов, а сам ученый активно занимается научной деятельностью, участвует в международных медицинских проектах и является автором многочисленных научных публикаций.