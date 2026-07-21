Cуровые приговоры мошенникам, обещавшим помочь купить льготное жилье

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Анара Газиева, Расима Алиева, Шамсии Исмаиловой и Руслана Гасанова, обвиняемых в совершении крупного мошенничества против граждан под предлогом помощи в приобретении льготного жилья от MİDA (Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана).

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Фахри Мамедова был оглашен приговор. Согласно приговору, Руслан Гасанов приговорен к 7 годам лишения свободы, а Шамсия Исмаилова, Расим Алиев и Анар Газиев — к 6 годам лишения свободы каждый.

Согласно обвинению, фигуранты дела обещали различным гражданам помочь в приобретении квартир в рамках проектов MİDA и получили от них денежные средства в крупном размере. По материалам следствия, общий ущерб, нанесенный потерпевшим, превышает 240 тысяч манатов.

Обвиняемым были предъявлены обвинения по статье 178.3.2 Уголовного кодекса АР (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере).