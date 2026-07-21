В Хачмазе местный житель вырубил лес на 28 тысяч манатов

В районе Джагачугчай города Хачмаза уничтожается зеленая зона. Информация об этом распространяется в социальных сетях со ссылкой на местных жителей.

Сообщается, что территория с густой зеленью и крупными деревьями за короткое время изменила свой облик: буквально за какие-то 10-15 дней все деревья здесь исчезли. Жители говорят, что крупные многолетние деревья были вырублены, пенья их удалены, а ветки разбросаны по территории. Жители выражают обеспокоенность по поводу уничтожения зеленых насаждений.

Пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова в ответ на запрос haqqin.az сообщила, что в ходе контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками 5-го регионального управления экологии и природных ресурсов, был обнаружен факт вырубки деревьев: ив и тополей вблизи реки Джагачуг, в районе села Гарадаг Булуд Хачмазского района. В ходе расследования было установлено, что деревья вырубил житель села Мехман Гулиев. Нанесенный окружающей среде ущерб составил около 28 тысяч манатов.

Поскольку по размеру ущерба, нанесенного природе, данное деяние расценивается как уголовно-наказуемое преступление, ведется подготовка материалов для передачи в правоохранительные органы с целью проведения правовой оценки инцидента.