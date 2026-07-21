От любви до ненависти к Юрию Вернидубу… Болельщики «Нефтчи» в ожидании матчей с «Динамо»

Игра пройдет на «Пальмс Спортс Арене» и начнется в 20:00. Ответная встреча состоится 30 июля. Это будут первые еврокубковые матчи «Нефтчи» за последние три года.

«Хочу, чтобы в год своего 90-летия «Нефтчи» стал чемпионом, - начал украинский специалист пресс-конференцию. - «Нефтчи» этого заслуживает. Хотим также попасть в основной турнир Лиги конференций. Я там никогда не играл. Для меня это тоже будет новый опыт.

Минское «Динамо» - чемпион своей страны. Чемпионат у них в разгаре. Они сейчас на ходу. Постараемся пройти «Динамо», а потом уже будем думать о следующем сопернике.

Кто сильнее - «Нефтчи» или «Динамо»? Я так не могу ответить. Каждая команда думает, что она сильнее. Дождемся игры и узнаем, кто лучше. Та команда, которая проявит себя ярче, та и победит. Мне хочется, чтобы это была моя команда. Тренеру «Динамо» - чтобы его.

«Динамовцы» прошли в 1-м раунде македонский «Силекс». Это неслабый соперник. В первой игре македонцы закрылись и смогли выиграть 1:0. Во втором матче уже повезло «Динамо». В итоге минчане победили в серии пенальти.

Мы уважаем соперника, но не боимся его.

Трансферы? На сегодняшний день у нас есть костяк команды. Трансферы - это не так уж легко. Работаем над этим. Конечно, усиления будут. Сейчас у нас 20 полевых игроков и 3 вратаря. Понимаем, что нужно укрепиться. Необходимо, чтобы была конкуренция на некоторых позициях. Хотим их усилить. Я постоянно на связи с руководством клуба. В «Нефтчи» должны прийти только те футболисты, которые усилят команду.

Мне нравятся игроки, которые пришли. Это если говорить о качестве. Если же говорить о количестве, то хочу еще футболистов. Работа идет над этим. Сделаем все, чтобы «Нефтчи» в этом сезоне показал свою лучшую игру.

Болельщики требуют от «Нефтчи» высоких результатов? Я не ощущаю давления со стороны болельщиков. Я тренер со стажем. То, что у болельщиков есть ожидания, - это нормально. Чем больше ожидания, тем больше давление. Это было, есть и будет. Нужно порадовать болельщиков хорошей игрой.

От любви до ненависти один шаг. Когда все хорошо идет, все тебя любят. Когда команда проигрывает, то… Но мы с оптимизмом смотрим в будущее. Дорогу осилит идущий».