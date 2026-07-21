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От любви до ненависти к Юрию Вернидубу… Болельщики «Нефтчи» в ожидании матчей с «Динамо»

Эльмир Алиев, отдел спорта
16:01 724

Главный тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб и футболист Эмин Махмудов поделились на предматчевой пресс-конференции ожиданиями от завтрашнего матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против минского «Динамо».

Игра пройдет на «Пальмс Спортс Арене» и начнется в 20:00. Ответная встреча состоится 30 июля. Это будут первые еврокубковые матчи «Нефтчи» за последние три года.

«Хочу, чтобы в год своего 90-летия «Нефтчи» стал чемпионом, - начал украинский специалист пресс-конференцию. - «Нефтчи» этого заслуживает. Хотим также попасть в основной турнир Лиги конференций. Я там никогда не играл. Для меня это тоже будет новый опыт. 

Минское «Динамо» - чемпион своей страны. Чемпионат у них в разгаре. Они сейчас на ходу. Постараемся пройти «Динамо», а потом уже будем думать о следующем сопернике.

Кто сильнее - «Нефтчи» или «Динамо»? Я так не могу ответить. Каждая команда думает, что она сильнее. Дождемся игры и узнаем, кто лучше. Та команда, которая проявит себя ярче, та и победит. Мне хочется, чтобы это была моя команда. Тренеру «Динамо» - чтобы его.

«Динамовцы» прошли в 1-м раунде македонский «Силекс». Это неслабый соперник. В первой игре македонцы закрылись и смогли выиграть 1:0. Во втором матче уже повезло «Динамо». В итоге минчане победили в серии пенальти.

Мы уважаем соперника, но не боимся его.

Трансферы? На сегодняшний день у нас есть костяк команды. Трансферы - это не так уж легко. Работаем над этим. Конечно, усиления будут. Сейчас у нас 20 полевых игроков и 3 вратаря. Понимаем, что нужно укрепиться. Необходимо, чтобы была конкуренция на некоторых позициях. Хотим их усилить. Я постоянно на связи с руководством клуба. В «Нефтчи» должны прийти только те футболисты, которые усилят команду. 

Мне нравятся игроки, которые пришли. Это если говорить о качестве. Если же говорить о количестве, то хочу еще футболистов. Работа идет над этим. Сделаем все, чтобы «Нефтчи» в этом сезоне показал свою лучшую игру.

Болельщики требуют от «Нефтчи» высоких результатов? Я не ощущаю давления со стороны болельщиков. Я тренер со стажем. То, что у болельщиков есть ожидания, - это нормально. Чем больше ожидания, тем больше давление. Это было, есть и будет. Нужно порадовать болельщиков хорошей игрой.

От любви до ненависти один шаг. Когда все хорошо идет, все тебя любят. Когда команда проигрывает, то… Но мы с оптимизмом смотрим в будущее. Дорогу осилит идущий».

«Мы хорошо подготовились к матчам с «Динамо», проблем не должно быть, - говорит Эмин Махмудов. - У нас большая мотивация. Нас ждет важный сезон. Сейчас все наши мысли о матчах с минским «Динамо». Об играх с португальской «Брагой», с которой мы можем сыграть в 3-м раунде, сейчас не думаем. С уважением относимся к «Динамо». Команда показывает хороший футбол. Сначала надо пройти белорусов, а уже потом думать о «Браге» и попадании в основной этап.

Были сезоны в еврокубках, когда у нас появлялись хорошие шансы пробиться в группу, но не получалось. Верю, что в этом сезоне сыграем лучше.

По сравнению с прошлым сезоном наш состав несильно изменился. На 70 процентов те же игроки. Так что есть стабильность. Но еще пара игроков нас усилят.

Болельщики устроили классный перфоманс на нашей субботней открытой тренировке? Да, это была великолепная атмосфера. Поддержка фанатов нас очень мотивирует. Хотим их порадовать. Надеюсь, это получится».

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