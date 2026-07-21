Поддержка семейных ферм: запущен новый проект по маркировке молочной продукции

Агентство пищевой безопасности Азербайджанской Республики (AQTA) запустило новый проект по маркировке молока и молочных продуктов, произведенных на семейных фермах и продаваемых на продовольственных рынках страны.

В рамках проекта молочные продукты будут предлагаться к продаже с этикетками, на которых указаны дата производства, срок годности, производитель, страна происхождения и другая необходимая информация.

Новый подход поможет потребителям получать полную информацию о продукте, определять его происхождение, и более прозрачно организовывать процесс продаж на рынках. В некоторых случаях информация о производителе и происхождении молочной продукции, производимой на семейных фермах и продаваемой на рынках, предоставляется не в полном объеме. По этой причине в рамках проекта были разработаны образцы этикеток, и принимаются соответствующие меры для организации продажи продукции в специальной упаковке.

Проект также направлен на поддержку деятельности семейных фермерских хозяйств. Представление продукции с маркировкой будет способствовать признанию производителей, повышению доверия к их продукции, расширению конкурентных возможностей на рынке, а также защите прав потребителей и обеспечению безопасности пищевых продуктов. Планируется постепенное внедрение санитарных мер и на других продовольственных рынках.