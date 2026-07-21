Украинцы уничтожили российский МиГ-29 на аэродроме

Украинские военные уничтожили российский истребитель МиГ-29 на аэродроме в Курской области. Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ.
Отмечается, что 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки «Черный лес» провела успешную операцию на российском аэродроме «Халино» в Курской области.
«Поражены истребитель МиГ-29 и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», - говорится в заявлении.
В Генштабе ВСУ также подчеркнули, что «продолжение следует».
Напомним, спецназовцы Центра специального назначения Нацгвардии «Омега» уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме «Саки» в аннексированном Крыму.
July 21, 2026