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Украинцы уничтожили российский МиГ-29 на аэродроме

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16:25 597

Украинские военные уничтожили российский истребитель МиГ-29 на аэродроме в Курской области. Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

Отмечается, что 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки «Черный лес» провела успешную операцию на российском аэродроме «Халино» в Курской области.

«Поражены истребитель МиГ-29 и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», - говорится в заявлении.

В Генштабе ВСУ также подчеркнули, что «продолжение следует».

Напомним, спецназовцы Центра специального назначения Нацгвардии «Омега» уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме «Саки» в аннексированном Крыму.

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