Путь от Нахчывана до Fortune 500: история первого кандидата в стартапы-«единороги» из Азербайджана

Азербайджанский предприниматель и инноватор Ягуб Рагимов, много лет работающий в сфере машинного обучения и искусственного интеллекта, основал Polygraf AI - компанию, разрабатывающую передовые решения в области безопасности искусственного интеллекта. Путь, берущий свое начало в Нахчыване, привел к созданию стартапа, который сегодня сотрудничает с крупнейшими мировыми технологическими компаниями и оказывает услуги корпорациям из списка Fortune 500.

Технологии Polygraf AI, получившие признание таких авторитетных аналитических компаний, как Gartner и IDC, интегрируются во внутреннюю ИТ-инфраструктуру организаций и обеспечивают безопасное использование искусственного интеллекта. Они помогают предотвращать утечки данных, противостоять киберугрозам и выявлять попытки мошенничества с применением ИИ. Решения ориентированы прежде всего на отрасли, где требования к безопасности особенно высоки: финансовый сектор, государственные структуры, оборонную промышленность и здравоохранение. За короткое время стартап укрепил свои позиции на рынках США и Японии, а также добился заметных успехов на международной арене. В 2025 году Polygraf AI стал победителем конкурса Road to TechCrunch Battlefield 200. Также компания заняла первое место среди более чем 400 стартапов из Центральной Азии, Кавказа и Турции и получила прямую путевку в финал TechCrunch Battlefield 2025 - одной из самых престижных мировых площадок для технологических стартапов. Кроме того, проект стал победителем конкурса SXSW Pitch 2025, а платформа Hacker News признала его самым инновационным решением в области кибербезопасности в 2026 году. Все больше стартапов, основанных азербайджанцами за рубежом, рассматривают Азербайджан как площадку для дальнейшего развития, используя новые возможности, которые открывает национальная инновационная экосистема. Подписание меморандума о взаимопонимании между Агентством инноваций и цифрового развития и Polygraf AI стало еще одним свидетельством того, что эта тенденция набирает обороты.

О том, как создавался Polygraf AI, почему безопасность искусственного интеллекта становится одним из ключевых вызовов современности и какие перспективы, по мнению Ягуба Рагимова, открываются перед инновационной экосистемой Азербайджана, - мы обсудили в нашем интервью с основателем компании. — Как появился Polygraf AI? С чего все началось и какую проблему вы хотели решить? — Polygraf AI был основан в 2023 году в американском штате Техас. Мы разрабатываем решения для бизнеса и государственных организаций, которые помогают минимизировать риски, возникающие при использовании искусственного интеллекта. Наша платформа предотвращает утечки данных, обеспечивает безопасную работу с ИИ, защищает конфиденциальную информацию и помогает соблюдать требования регуляторов. В основе технологии лежат разработанные нами малые языковые модели (Small Language Models, SLM). На самом деле идея появилась не за один день. Искусственным интеллектом мы занимаемся с 2018–2019 годов, а еще раньше работали над проектами в области обработки естественного языка (Natural Language Processing, NLP). Более того, еще до появления ChatGPT мы использовали модель GPT-2 от OpenAI в нашем стартапе 7Marketz Group, который основали в 2015 году. Когда генеративный искусственный интеллект начал стремительно распространяться, мы обратили внимание на одну закономерность – финансовые организации и многие другие компании все чаще сталкивались с тем, что сотрудники, сами того не осознавая, передавали конфиденциальные данные большим языковым моделям, а после запуска ChatGPT подобных случаев стало значительно больше. Для банков, государственных структур, медицинских организаций и других строго регулируемых отраслей это стало серьезной проблемой. Такие организации обязаны защищать конфиденциальные данные, однако существующие технологии уже не справлялись с новыми рисками, которые появились вместе с искусственным интеллектом. Именно поэтому мы решили пойти другим путем и разработали решения в области безопасности на основе малых языковых моделей. Сегодня мы используем 17 собственных SLM-моделей, которые обеспечивают кибербезопасность, предотвращают утечки данных, помогают безопасно управлять системами искусственного интеллекта и соблюдать требования регуляторов. Работая совместно, эти модели позволяют крупным компаниям и государственным организациям безопасно внедрять и использовать ИИ. Отдельно отмечу, что нам удалось добиться этого без использования GPU. Наши решения работают только на CPU и оперативной памяти, при этом по точности превосходят такие продукты, как Microsoft Purview, Amazon Comprehend и Google DLP, на 17–34%. Несмотря на то, что Polygraf AI остается небольшой компанией, на каждом новом рынке мы предлагаем решение, которое в среднем на 30–40% точнее существующих аналогов в вопросах защиты конфиденциальных данных. Например, в Японии наша первая версия продукта уже на старте показала результат, который оказался на 46% лучше ближайшего конкурента. При этом наша цель никогда не заключалась в том, чтобы отказаться от искусственного интеллекта. Наоборот. Мы хотим, чтобы организации использовали его максимально эффективно, не жертвуя безопасностью и конфиденциальностью. Именно эта идея и стала отправной точкой для создания Polygraf AI.

— Вы являетесь выпускником Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в ведущих зарубежных университетах. Как участие в этой программе повлияло на ваше профессиональное становление и, в частности, на решение заняться созданием стартапов? — Мой международный образовательный путь начался в 2005 году, когда я стал участником программы FLEX и получил возможность учиться в США. Этот опыт сыграл огромную роль в формировании моего мировоззрения. Для молодого человека, выросшего в Нахчыване, знакомство с другой культурой, новым образом мышления и американской системой образования стало одним из самых важных событий в жизни. Однако опыт, который получаешь в 15 лет, и решения, которые принимаешь в 18, - совершенно разные вещи. Именно поэтому Государственная программа по обучению азербайджанской молодежи в ведущих зарубежных университетах стала для меня началом нового этапа. Благодаря ей с 2009 по 2012 год я получил степень бакалавра по специальности «Управление бизнесом» в Университете прикладных наук Ханзе в Нидерландах. На мой взгляд, эта программа стала ярким свидетельством дальновидности руководства страны. Ее главное достоинство заключалось в том, что отбор строился исключительно на знаниях, способностях и потенциале участников, без каких-либо привилегий или исключений. Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность руководству страны за возможность стать частью этой программы. Обучение в Университете Ханзе дало мне не только академические знания. Образовательный процесс был максимально ориентирован на практику и поощрял студентов заниматься предпринимательством. Уже в первые месяцы учебы я основал свой первый стартап. Позже мне удалось успешно развить этот проект и совершить свой первый успешный exit - продать компанию. Именно этот опыт стал фундаментом для моей дальнейшей предпринимательской деятельности и в конечном итоге привел к созданию Polygraf AI. Если говорить откровенно, Государственная программа была гораздо большим, чем просто образовательный проект. Это одна из самых дальновидных инвестиций Азербайджана в развитие человеческого капитала и формирование технологической диаспоры. Благодаря ей сотни молодых азербайджанцев получили образование в ведущих университетах мира, приобрели опыт работы в крупнейших международных технологических и промышленных компаниях и стали частью глобального профессионального сообщества. Мы не просто учились за рубежом. Каждый из нас представлял Азербайджан, демонстрируя его интеллектуальный и профессиональный потенциал. Многие выпускники программы сегодня работают в ведущих мировых технологических компаниях, и каждый из них по-своему вносит вклад в укрепление международной репутации нашей страны. Оглядываясь назад, я без преувеличения могу сказать, что именно Государственная программа сыграла ключевую роль в моем профессиональном становлении и развитии как предпринимателя и инноватора. Все, чего мне удалось добиться сегодня, во многом стало возможным благодаря знаниям, международному опыту, преодоленным вызовам и, конечно, профессиональным связям, которые появились именно в те годы.

— Сегодня Polygraf AI специализируется на решениях в области безопасности искусственного интеллекта. Почему вы решили сосредоточиться именно на этом направлении? — Если обратиться к истории, то становится очевидно: каждый технологический прорыв, который двигал человечество вперед, одновременно создавал новые риски. Огонь положил начало цивилизации, но мог и уничтожать. Порох изменил ход истории. Электричество стало основой промышленной революции. С каждым новым открытием человечество получало все больше возможностей, но одновременно сталкивалось с новой ответственностью - научиться правильно управлять этой силой. Искусственный интеллект, на мой взгляд, станет самым масштабным технологическим прорывом в истории. Если предыдущие революции ускоряли развитие человечества в десятки раз, то влияние ИИ будет измеряться уже тысячекратным ростом. Поэтому главный вопрос сегодня звучит уже не «как использовать искусственный интеллект?», а «как использовать его безопасно и ответственно?». В сфере кибербезопасности давно существует простое правило – главную угрозу создает не сама технология, а то, как ею пользуются. С искусственным интеллектом происходит то же самое. Более того, сегодня появился еще один фактор риска - агентные системы искусственного интеллекта. Большинство утечек данных и других инцидентов связано не с ошибками самой технологии, а с человеческим фактором или отсутствием должного контроля над такими системами. Именно эту задачу решает Polygraf AI. Мы помогаем предотвратить ошибку еще до того, как она приведет к негативным последствиям. Система в режиме реального времени выявляет потенциальные риски, предупреждает пользователя и помогает избежать опасных решений. Мы убеждены, что лучший способ обеспечить безопасность - не запрещать, а давать возможность видеть и понимать риски заранее. Искусственный интеллект будущего – это не просто умные системы. Это интеллект, которым человек способен управлять безопасно и ответственно.

— Какие основные вызовы сегодня стоят перед сферой безопасности искусственного интеллекта? Какие риски, по вашему мнению, будут представлять наибольшую угрозу для бизнеса и государственных структур в ближайшие пять лет? — На мой взгляд, искусственный интеллект развивается беспрецедентными темпами. За три месяца эта сфера проходит путь, на который традиционным технологиям раньше требовались годы. Иногда изменения, происходящие всего за месяц, сопоставимы с тем, что еще недавно занимало целый год. Вместе с технологиями столь же стремительно меняются и риски. Одним из главных вызовов в ближайшее время станет управление агентными системами искусственного интеллекта. Сегодня важно понимать, что ИИ – это уже давно не просто чат-бот, отвечающий на вопросы. Мы все чаще доверяем ему анализ военных конфликтов, обработку конфиденциальных документов, работу с огромными массивами данных и выполнение других задач от нашего имени. Для этого мы предоставляем таким системам различные уровни доступа к информации и цифровым ресурсам. Именно вокруг этих возможностей сегодня разворачивается глобальная технологическая конкуренция между Востоком и Западом. Внутри компании мы часто сравниваем агентный искусственный интеллект с молодым специалистом, который только пришел на работу. Он может быть талантливым и хорошо подготовленным, но пока не обладает достаточным опытом. Поэтому сначала ему нужен наставник: его знакомят с корпоративными правилами, объясняют, какие решения он может принимать самостоятельно, а какие требуют согласования. С агентными системами все происходит примерно так же. Их необходимо обучать, задавать границы полномочий и контролировать принимаемые ими решения. Именно в этом мы видим миссию Polygraf AI. Мы помогаем организациям безопасно внедрять искусственный интеллект, чтобы руководители могли не только использовать преимущества автоматизации, но и понимать, какие риски она несет, и эффективно ими управлять. Я убежден, что в ближайшие пять лет главным конкурентным преимуществом для компаний и государств станет не количество используемых ИИ-инструментов, а качество управления данными. Искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни - от смартфонов, телевизоров и автомобилей до систем, принимающих стратегически важные решения. Поэтому вопрос о том, какие данные можно передавать ИИ, а какие должны оставаться конфиденциальными, приобретает стратегическое значение. Именно за эти данные сегодня идет борьба, а киберпреступники постоянно ищут новые способы получить к ним доступ, поэтому защита данных и эффективное управление ими станут основой любой стратегии внедрения искусственного интеллекта. Не менее важно отказаться от принципа «чем больше ИИ, тем лучше». Организации должны оценивать не количество используемых решений, а то, насколько безопасно они внедрены, насколько эффективно управляются и какую реальную пользу приносят. При этом доступ каждого ИИ-инструмента к данным и внутренним системам должен предоставляться по принципу минимально необходимых полномочий. Чем шире и менее контролируем такой доступ, тем выше риски для безопасности. Я уверен, что в ближайшие годы лидерами станут не те, кто быстрее остальных внедрит искусственный интеллект, а те, кто научится управлять им наиболее эффективно, безопасно и ответственно. Именно эту задачу мы и решаем в Polygraf AI.

— Работа на таком высококонкурентном рынке, как США, наверняка дала вам уникальный опыт. Что стало для вас главным уроком? И в чем, по вашему мнению, заключается ключевое преимущество PolygrafAI перед конкурентами? — В английском языке есть интересное слово - underdog. Так называют того, кого никто не считает фаворитом, но кто в итоге превосходит все ожидания. Думаю, это во многом про нас. Мы не вышли из Кремниевой долины, мы не из Пало-Альто, а члены нашей команды не работали в Google или других технологических гигантах. Более того, наша команда очень молодая - средний возраст сотрудников составляет около 24 лет. Кто-то может воспринять это как недостаток опыта. Я же считаю, что именно в этом заключается одно из наших главных преимуществ. Специалисты, которые много лет работают в сфере кибербезопасности, как правило, опираются на проверенные временем подходы, и это абсолютно естественно. Но искусственный интеллект - совсем другая технология. Он создает новые классы угроз: агентные ИИ-системы, отравление данных (data poisoning), манипуляции с запросами (prompt injection) и многие другие. Большинство этих рисков невозможно эффективно устранить с помощью классических инструментов кибербезопасности. В новой реальности уже недостаточно действовать по старым правилам. Новые вызовы требуют нового мышления. И именно здесь молодые команды получают преимущество, потому что не привязаны к устоявшимся подходам и готовы искать решения с чистого листа. Работа на американском рынке лишь укрепила нас в этом убеждении. Мы поняли, что настоящая конкуренция заключается не в том, чтобы создавать все более сложные технологии. Гораздо важнее сделать сложное простым. Именно этот принцип лежит в основе наших разработок. Многие представленные на рынке решения требуют мощных вычислительных ресурсов и дорогостоящих графических процессоров (GPU). Мы пошли другим путем. Наши технологии работают без GPU, используя только CPU и оперативную память. Это позволяет существенно снизить затраты клиентов и сделать наши решения доступными для более широкого круга организаций. Еще одно наше преимущество - платформенная независимость. Мы не заставляем клиентов менять привычную инфраструктуру или переходить на конкретного поставщика. Наши решения одинаково эффективно работают в Google Cloud, AWS, Microsoft Azure и в локальной ИТ-инфраструктуре заказчика. Мы не предлагаем перестраивать существующую экосистему - мы интегрируемся в нее, обеспечивая простую, гибкую и безопасную защиту. Кроме того, мы убеждены, что кибербезопасность должна обеспечиваться не только на уровне централизованной инфраструктуры, но и непосредственно на конечных устройствах, где используются технологии искусственного интеллекта. Именно такой подход - решать сложные задачи максимально простыми средствами, адаптировать технологии под реальные потребности клиентов и быстро реагировать на новые вызовы - сегодня, на мой взгляд, и отличает Polygraf AI от других игроков рынка. Во многом именно он позволил нам добиться успеха на одном из самых конкурентных технологических рынков мира.

— Создать международную технологическую компанию непросто. Насколько этот путь оказался сложнее для азербайджанского предпринимателя? Какие возможности он открыл и с какими трудностями вам пришлось столкнуться? — Пожалуй, самым серьезным вызовом на старте было то, что Азербайджан практически не ассоциировался с мировым технологическим рынком. Нас часто спрашивали: «Откуда вы?». Услышав ответ «из Азербайджана», многие даже не представляли, где находится наша страна. Конечно, это создавало определенные сложности. Кроме того, к тому моменту практически не было азербайджанских стартапов, добившихся заметного международного успеха. Поэтому нам приходилось прикладывать гораздо больше усилий, чтобы завоевать доверие инвесторов, партнеров и потенциальных клиентов. Во многих случаях сначала нужно было доказать, что мы сами заслуживаем доверия, и лишь затем, что наша технология действительно работает. Но мы никогда не зацикливались на этих трудностях. Все внимание было сосредоточено на продукте, на задачах, которые он решает, и на обратной связи от клиентов. Мы были уверены – если технология действительно сильная, она сама разрушит любые стереотипы. Сегодня мы видим, что именно так и произошло. Polygraf AI – единственный стартап, основанный азербайджанцами, который предоставляет решения в области безопасности искусственного интеллекта государственным структурам, банкам, страховым компаниям и другим крупным организациям сразу в нескольких странах. Среди наших клиентов такие стратегически важные организации, как American Security Fund. За эти годы Polygraf AI удалось выстроить широкую международную сеть партнеров и инвесторов. Сегодня среди наших партнеров - Amentum, Google, ACD Direct, Goodwin Procter и TMC. В числе инвесторов - Allegis Capital, Alumni Ventures, Machina Ventures, Gaingels, а также семьи Гуггенхаймов и Джонстонов. В прошлом году компания привлекла 10 миллионов долларов в рамках одного из крупнейших в мире pre-seed-раундов. Сегодня Polygraf AI находится в поле зрения ведущих мировых аналитических агентств, включая Gartner, Omdia, IDC и Frost & Sullivan, которые внимательно следят за развитием компании и ее технологий. Что касается меня, то мне все чаще доводится выступать на международных конференциях по безопасности искусственного интеллекта и участвовать в экспертных дискуссиях по этой теме. Но, пожалуй, больше всего я горжусь тем, что в нашей команде работают молодые специалисты из Азербайджана. Они успешно конкурируют с лучшими профессионалами отрасли, а их достижения в области управления ИИ-продуктами и инноваций уже отмечены престижными международными наградами. Это еще раз подтверждает, что талантливые специалисты, выросшие в Азербайджане, способны быть конкурентоспособными на самом высоком мировом уровне. Хочется верить, что мы лишь первые, за кем последуют многие другие. Я убежден, что каждый азербайджанский предприниматель или специалист, добившийся международного успеха, представляет не только свою компанию, но и свою страну. Несмотря на то, что Polygraf AI является американской компанией, своими технологиями, достижениями и людьми мы показываем миру, каким потенциалом обладает Азербайджан. И для меня это, пожалуй, один из самых важных результатов нашей работы.

— Современные вызовы требуют новых подходов к подготовке кадров. Какие новые подходы, на ваш взгляд, помогут эффективнее раскрывать потенциал талантливой молодежи и готовить специалистов для стратегически важных отраслей? — Полностью согласен. Сегодня пересмотр многих привычных подходов - уже не вопрос выбора, а необходимость. Технологии развиваются настолько быстро, что страны, не успевающие адаптироваться к этим изменениям, неизбежно начинают терять конкурентные преимущества. При этом одним из главных ресурсов Азербайджана остается человеческий капитал. Поэтому особенно важно не только сохранять и развивать этот потенциал, но и эффективно использовать его в интересах страны. Если обратиться к опыту государств, добившихся серьезных успехов в сфере технологий и кибербезопасности, можно увидеть самые разные модели работы с талантливой молодежью. Так, Израиль, Сингапур, Южная Корея и ряд других стран создали механизмы, позволяющие максимально эффективно использовать потенциал молодых специалистов в интересах национальной безопасности и технологического развития. Молодые люди с высокой подготовкой в области кибербезопасности, искусственного интеллекта, программной инженерии, анализа данных и других высокотехнологичных направлений получают возможность применять свои знания в рамках военной службы, внося вклад в укрепление оборонного и технологического потенциала государства. Не менее важно и то, что полученные во время службы знания и практический опыт впоследствии становятся основой для развития национальной инновационной экосистемы. В результате государство одновременно решает текущие задачи в сфере безопасности и формирует высококвалифицированный кадровый резерв на долгосрочную перспективу. Мы сами сталкиваемся с этим на практике. В Polygraf AI мы заинтересованы в привлечении талантливых молодых специалистов из Азербайджана – выпускников университетов и студентов, получающих образование за рубежом. Однако многие из них после окончания учебы предпочитают продолжить обучение в магистратуре или докторантуре, откладывая начало профессиональной карьеры. Одним из факторов, влияющих на это решение, нередко становится необходимость прохождения военной службы. На мой взгляд, здесь есть пространство для обсуждения более гибких подходов. Например, можно рассмотреть механизмы, при которых молодые специалисты, обладающие высокой квалификацией в сфере кибербезопасности, искусственного интеллекта, программной инженерии и других стратегически важных технологических направлениях, могли бы применять свои знания и навыки в рамках специальных программ подготовки или альтернативных форм службы, отвечающих государственным интересам. Речь не идет о пересмотре самого принципа военной службы. Скорее, о поиске механизмов, которые позволят эффективнее использовать человеческий капитал там, где он способен принести наибольшую пользу национальной безопасности и технологическому развитию страны. Убежден, что в современном мире именно высококвалифицированные специалисты становятся одним из ключевых факторов конкурентоспособности государства. У Азербайджана для этого есть серьезный потенциал. Поэтому обсуждение подходов, которые позволят талантливой молодежи реализовать свои знания и навыки одновременно в интересах национальной безопасности и технологического развития страны, представляется мне своевременным и перспективным.

— Одним из приоритетов «Плана действий по ускорению цифрового развития Азербайджана на 2026-2028 годы» является привлечение в страну высококвалифицированных специалистов, а также технологических стартапов, созданных азербайджанцами за рубежом. Насколько важным, на ваш взгляд, может стать их вклад в развитие национальной инновационной экосистемы? — Прежде всего, я считаю, что «План действий по ускорению цифрового развития Азербайджана на 2026-2028 годы» стал важным стратегическим шагом для дальнейшего развития технологической экосистемы страны. В последнее время все чаще появляются сообщения о новых мерах поддержки инноваций и стартапов, льготах и возможностях международного сотрудничества. Особое значение имеют создание дата-центров, расширение сотрудничества с ведущими технологическими компаниями и развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. Все это показывает, какое внимание страна уделяет своему цифровому будущему. Подобные инициативы свидетельствуют о стремлении Азербайджана перейти от экономики, основанной преимущественно на природных ресурсах, к модели, в которой важную роль играют высокотехнологичные отрасли, создание продуктов с высокой добавленной стоимостью и экспорт ИКТ-услуг. Уверен, что эти инициативы помогут нашей стране стать более привлекательной для глобальных технологических компаний, перспективных стартапов и высококвалифицированных специалистов. Особую роль в этом процессе могут сыграть азербайджанские предприниматели и технологические специалисты, живущие за рубежом. На мой взгляд, диаспора в данном случае представляет собой не просто сообщество успешных профессионалов, а глобальную технологическую сеть Азербайджана. Если объединить этих людей, привлечь их к совместным проектам и наладить более тесное взаимодействие с местной инновационной экосистемой, страна получит доступ к новым знаниям, международному опыту и профессиональным связям. При этом в самом Азербайджане тоже много талантливой молодежи. Иногда можно услышать мнение, что для развития технологического сектора необходимо обязательно приглашать специалистов из-за рубежа. Я не вполне с этим согласен. Большой потенциал есть как у азербайджанцев, работающих за границей, так и у молодых специалистов, которые развиваются внутри страны. Главная задача заключается в том, чтобы дать им больше возможностей для получения международного опыта и интеграции в глобальную технологическую среду. Именно здесь технологическая диаспора может сыграть важную роль, выступая в качестве наставников, делясь знаниями и создавая возможности для сотрудничества. У Азербайджана уже есть серьезные преимущества. В стране ежегодно проходят международные технологические мероприятия, а государство помогает стартапам участвовать в зарубежных выставках и международных программах. Откровенно говоря, даже в США столь масштабная государственная поддержка встречается не всегда. Это показывает, насколько серьезное значение Азербайджан придает развитию инноваций и предпринимательства. Вместе с тем сильную инновационную экосистему невозможно построить усилиями одного только государства. В этом процессе должны активно участвовать предприниматели, инвесторы, университеты и технологические сообщества. Важно понимать, что не каждый стартап станет успешным, но каждый такой опыт дает новые знания и помогает всей экосистеме развиваться. Мы должны воспринимать неудачи не как поражение, а как часть пути. Одна из сильных сторон американской технологической среды как раз заключается в развитых профессиональных сообществах и отношении к неудаче как к возможности сделать следующий шаг. Хотелось бы, чтобы азербайджанские специалисты, живущие за рубежом, также активнее объединялись, поддерживали друг друга и расширяли сотрудничество с Азербайджаном. Разумеется, остаются и вопросы, требующие решения. Важно упростить процедуры создания и масштабирования стартапов, получения статуса резидента технопарка, проведения банковских операций и денежных переводов. Существенную поддержку экосистеме также могли бы дать льготы, связанные с расходами на соблюдение юридических и налоговых требований. Насколько мне известно, новые законодательные инициативы уже предусматривают решение части этих вопросов, в том числе упрощение процедуры получения статуса резидента технопарка. При эффективной реализации такие изменения смогут ускорить развитие местных стартапов и сделать Азербайджан более привлекательным для предпринимателей азербайджанского происхождения, работающих за рубежом, а также для международных технологических компаний. В последние годы мы уже видим позитивные изменения. Развивается местный рынок венчурного капитала. Такие фонды, как Caucasus Ventures, расширяют возможности финансирования стартапов, созданных азербайджанцами как внутри страны, так и за ее пределами. Развитие технопарков и предоставляемые их резидентам льготы тоже являются шагами в правильном направлении, несмотря на сохраняющиеся бюрократические сложности. Если дополнить эти инициативы более гибким и эффективным управлением, Азербайджан может стать одной из самых привлекательных технологических площадок региона. Главная цель заключается в том, чтобы через успешные компании, созданные азербайджанскими основателями, привлечь к Азербайджану внимание глобальных инвесторов, международных партнеров и мирового инновационного сообщества. Уверен, что для этого у нас достаточно сильный человеческий капитал и серьезный стратегический потенциал. В свое время PayPal стал одним из символов начала технологической революции в США. Я надеюсь, что Polygraf AI сможет сыграть такую же роль в Азербайджане.