Двести лет спустя… Лоза под Гянджой доросла до берлинских кабинетов

Вечером 20 июля самолет президента Азербайджана приземлился в Берлине, и уже сам протокольный ранг поездки говорит больше любого коммюнике. Это официальный визит — один из высших форматов межгосударственного общения, на которые зовут не ради обмена любезностями, а когда хотят закрепить отношения договоренностями, рассчитанными на годы вперед. Приглашение исходило от канцлера Фридриха Мерца; ему предшествовали декабрьский телефонный разговор и мартовская беседа, в которой немецкий канцлер приветствовал мирную повестку Баку и Еревана.

А пригласил Берлин Баку ради вещей вполне земных и хорошо считаемых: газа сегодняшнего и электричества завтрашнего, дороги в обход большой войны, мира на Южном Кавказе. Все остальное — климат, культура, студенческие обмены — тоже не декор, а живая ткань, которая подпитывает отношения. Ядро поездки холодное и прагматичное, и в этом его сила. Газ: жизнь после российской трубы Начнем с главного — с трубы. Германия отказалась от российского газа и платит за это дорого. В тот самый день, когда Алиев прибыл в Берлин, канцлер ФРГ Мерц в интервью телеканалу ZDF признал, что страна все еще не выбралась из энергетического кризиса, вызванного разрывом с Москвой, а промышленные цены на энергию у немцев одни из самых высоких в мире. Берлину нужен поставщик надежный, не склонный превращать вентиль в рычаг давления. Азербайджан на роль подошел идеально: обязательства выполняет, объемы держит, газом не шантажирует. 10 июня 2025 года SOCAR и немецкая государственная компания SEFE подписали десятилетний контракт на поставки природного газа — с выходом на 1,5 млрд кубометров в год. Прямой трубы между Каспием и Германией нет: азербайджанский газ идёт туда по Южному газовому коридору и его европейскому плечу — Трансадриатическому газопроводу, с января 2026 года дотянувшемуся до Германии и Австрии. С их подключением число стран, покупающих азербайджанский газ, дошло до 16, десять из них — европейские. Но газом дело не исчерпывается. В 2025 году Германия вошла в пятёрку крупнейших покупателей азербайджанской нефти (502 млн долларов), а за январь-май 2026 года в немецкие порты ушло 360,3 тыс. тонн на 210 млн. Да, в энергетическую связку, которую Баку годами выстраивал с Европой, Германия встраивается поздно — но всерьёз. По итогам 2025 года Германия — седьмой торговый партнёр Азербайджана и десятый рынок для его экспорта. За первые пять месяцев 2026 года азербайджанский экспорт в Германию составил 231,2 млн долларов, немецкий импорт — 271,9 млн. Немного на фоне Италии или Турции. Но Берлин смотрит не на нынешнюю строку, а на кривую, которая идёт вверх. Компании идут первыми Государственные контракты — верхушка. Под ней уже давно укоренился немецкий бизнес, обосновавшийся в Азербайджане задолго до нынешнего визита и ведущий проекты в энергетике, промышленности, транспорте, цифровых технологиях, сельском хозяйстве. Немецкая инженерная культура и промышленный опыт легли на бакинскую политику диверсификации экономики как ключ в замок: Азербайджану надо уходить от нефтяной монокультуры, Германии — искать рынки и площадки для своих технологий. Интерес встречный, а встречный интерес и есть самый прочный клей. Вехи этого сближения перечисляются легко. 13 марта 2023 года Ильхам Алиев собрал в одном зале руководителей ведущих германских компаний и разложил перед ними карту возможностей — энергетика, промышленность, инвестиции, транспорт, цифровые технологии, сельское хозяйство. 27-28 февраля 2024 года в Баку побывала делегация немецкого бизнеса во главе с исполнительным директором Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом; с руководством того же Восточного комитета Алиев встретился в Берлине и накануне, едва сойдя с трапа.

На встрече был подчеркнут растущий интерес азербайджанских и германских бизнесменов и компаний к совместной работе, обсуждены пути институционализации такой деятельности. Также состоялся обмен мнениями о существующем потенциале в сфере традиционной и альтернативной энергетики, возможностях в сфере связности, включая Средний коридор, транспорта и логистики. В сентябре 2025 года в Баку прошло уже десятое заседание совместной рабочей группы высокого уровня по торговле и инвестициям — механизма, который без лишнего шума сшивает частные секторы двух стран и играет важную роль в продвижении деловых связей. Немцы стабильно привозят представительные делегации на Бакинскую энергетическую неделю, их компании не пропускают и Caspian Agro. За этим перечнем стоит простая мысль: политический визит не начинает отношения с чистого листа, а закрепляет то, что бизнес нащупал раньше дипломатов. Компании часто идут первыми, а флаги подтягиваются следом. Коридор в обход большой войны Следующее, за чем Германию тянет к Баку, лежит не под землёй, а на карте. Северный маршрут через Россию для европейского бизнеса закрылся. Южные морские пути через Красное море стали опасны из-за атак хуситов и в целом, нестабильности на Ближнем Востоке. И на этом фоне Средний коридор, идущий через Каспий и Кавказ в обход обеих болевых точек, из запасного варианта превращается в основную страховку европейской торговли. Азербайджан здесь — одна из основных составляющих, скрепляющих пояс между Европой и Азией. Германия — крупнейшая экспортная машина континента, и вся её мощь держится на том, чтобы контейнеры доезжали до покупателя вовремя и без сюрпризов. Для Берлина это означает вполне осязаемые вещи: устойчивые цепочки поставок, которые не рвутся при первом геополитическом толчке, более короткие сроки доставки грузов, прямой выход на рынки Центральной Азии и меньшую зависимость от маршрутов, ещё вчера казавшихся вечными. Берлин, привыкший считать логистику до последнего евро, эту арифметику понял. Оттого транспортная связность и всплывает в берлинских переговорах едва ли не наравне с газом. Зелёный Каспий: электричество завтрашнего дня Газ — это про сегодня. Но Берлин, для которого зелёный переход давно стал делом принципа, смотрит дальше вентиля. Каспий — это ещё и колоссальный резерв возобновляемой энергии, которую при должной инфраструктуре можно экспортировать в Европу. Для Германии, уходящей от угля и российского газа, каспийский ветер давно перестал быть экзотикой и превратился в реальную строчку энергетической стратегии. Отсюда и упорство, с каким немцы вписались в климатическую повестку Баку. На бакинском COP29 Германия была представлена на высоком уровне — вице-канцлер и федеральный министр экономики и защиты климата, глава МИД — и поддержала шесть инициатив, выдвинутых азербайджанским председательством. Не пропускают немцы и подготовительные климатические сессии в Бонне, где вызревает глобальная повестка COP. Климат в этих отношениях — способ застолбить будущий рынок энергии. Тот, кто сегодня вместе рисует правила зелёного перехода, завтра вместе прокладывает кабель под морем. Берлин это понимает лучше многих. Кавказский мир и берлинский след Есть в этих отношениях и иное измерение. Германия давно примеряется к роли европейского посредника на Южном Кавказе — и делает это не на словах. В апреле 2024 года по инициативе тогдашнего канцлера Олафа Шольца в Берлине прошла трёхсторонняя встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Двумя месяцами ранее, 28-29 февраля, на вилле Борзиг министры иностранных дел Азербайджана и Армении сверяли черновик будущего мирного договора. Берлин явно хотел вписать своё имя в кавказское урегулирование — и отчасти вписал.

В 2025-2026 годах федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер, глава МИД Йохан Вадефуль и руководство бундестага приветствовали прогресс между Баку и Ереваном, повторяя, что устойчивый мир на Кавказе — прямой европейский интерес. И тут стоит зафиксировать перемену тона. Ещё недавно из европейских столиц в адрес Баку летели преимущественно проповеди — о правах, о ценностях, о том, как надлежит себя вести. Теперь оттуда идут приглашения. Разница принципиальная, и в Баку её прекрасно видят. Азербайджан ищет партнёров, которые уважают суверенитет и не читают нотаций. Германия, похоже, готова быть именно таким партнёром. Приоритеты расставлены «Уверен, что подписанные сегодня документы выведут наши отношения на новый уровень. Мы желали начала стратегического диалога, и мы этого добились», — сказал президент Ильхам Алиев в ходе пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. По словам главы государства, Германия, как ведущая страна Европейского Союза, наращивает свое влияние на Южном Кавказе. «Азербайджано-германские связи внесут вклад не только в двусторонние отношения, но и в целом в сотрудничество, мир, спокойствие в нашем регионе», – отметил президент Ильхам Алиев.

В свою очередь, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что мир, безопасность и стабильность необходимы Берлину и на Южном Кавказе. «Германия и Европейский Союз полностью заинтересованы в том, чтобы этот геополитически важный регион стабилизировался», – сказал канцлер Мерц. Поздравив президента Ильхама Алиева с парафированием мирного договора, Мерц отметил: «Упомянутый договор был парафирован Азербайджаном и Арменией. Этот исторический договор дает новый шанс окончательно преодолеть затяжной конфликт». По его словам, обеспечение еще большей стабильности в регионе создает новые возможности для дальнейшего укрепления экономического сотрудничества между двумя странами. «Подписанием сегодня Совместной декларации мы закладываем важную основу для дальнейшего развития наших отношений. В то же время мы договорились об учреждении Азербайджано-германского делового совета», – сказал канцлер. Мерц отметил, что это важный сигнал для обеих стран, и Германия серьезно относится к расширению отношений с Азербайджаном. «На фоне продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке наше сотрудничество в сфере поставок нефти, а также газа по Южному газовому коридору имеет особое значение», – подчеркнул Фридрих Мерц. Совместная декларация: что меняется? Подписанная сегодня президентом Алиевым и канцлером Мерцем «Совместная декларация о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия» переводит отношения двух стран на новый, более высокий уровень — уровень стратегического партнерства. Декларация объединяет в одну общую повестку сразу несколько направлений: политику, экономику, энергетику, безопасность, инновации и гуманитарные связи. Создается система постоянного диалога: регулярные консультации между министерствами и ведомствами, взаимные визиты на высоком уровне, тематические встречи по конкретным направлениям. Стороны намерены активнее развивать взаимную торговлю и инвестиции, в том числе через уже существующую Азербайджано-германскую рабочую группу высокого уровня по торговле и инвестициям. Сотрудничество расширяется на новые сферы: сельское хозяйство, промышленную модернизацию, цифровизацию и инновации. Энергетика — одно из ключевых направлений. Речь идет не только о поставках природного газа, но и о развитии возобновляемой энергетики, зеленого водорода, повышении энергоэффективности. Документ подтверждает статус Азербайджана как надежного поставщика энергоресурсов для Европы и открывает новые возможности для укрепления энергетической безопасности. Отдельное внимание уделено транспортной инфраструктуре — это подчеркивает роль Азербайджана как важного логистического узла на пути между Европой и Азией.

Стороны договорились расширять взаимодействие по климатической повестке, охране окружающей среды и рациональному использованию водных ресурсов. Документ предусматривает диалог по региональным и международным вопросам безопасности: борьбу с незаконным оборотом людей и наркотиков, сотрудничество в гуманитарном разминировании, контакты между оборонными ведомствами и академиями, обмены между экспертами и студентами, а также сотрудничество в оборонной промышленности. Планируется развивать культурные обмены, диалог между разными культурами и религиями, академическую мобильность, профессиональное образование и совместные научные исследования. Отдельным приоритетом становится сотрудничество в цифровой трансформации и совместных научно-исследовательских проектах. Важный момент: декларация нацелена не только на двусторонние отношения, но и на совместную работу по актуальным региональным и мировым вопросам. Две декларации — два измерения Что касается Декларации о создании и деятельности Азербайджано-германского делового совета, то второй документ логично дополняет первый — он создает конкретный практический механизм для реализации экономической части партнерства. Формируется институциональная площадка для углубления торгово-экономических и инвестиционных связей. Совет станет постоянным каналом прямого диалога между государственными структурами и бизнесом обеих стран, что позволит быстрее решать возникающие вопросы. Он также будет способствовать привлечению взаимных инвестиций и запуску новых совместных проектов. Ожидается, что это подтолкнет немецкий бизнес активнее заходить в Азербайджан, а азербайджанские компании — расширять присутствие на германском рынке. Если резюмировать двумя словами, то суть подписанных документов следующая. Первая декларация задает стратегическую рамку отношений (от энергетики до безопасности), вторая — создает конкретный инструмент, чтобы эта рамка не осталась декларативной, а превратилась в реальные экономические проекты. Немецкий след длиной в два столетия А теперь стоит отложить торговый баланс и политику в сторону, чтобы вспомнить, что у этих отношений есть слой куда глубже контрактов. Двести лет назад швабские переселенцы, гонимые с родины нуждой и религиозным упорством, основали на азербайджанской земле поселения — Еленендорф, ставший нынешним Гёйгёлем, и Анненфельд, ставший Шамкиром. Они разбили виноградники, поставили кирхи, часть которых стоит по сей день, и вписали немецкую строку в мультикультурную летопись Азербайджана задолго до энергетической дипломатии.